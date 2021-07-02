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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетик Б

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 9 (1) 1.13
Винисиус Жуниор 5 0.63
Асенсио Марко 3 0.38
Бэйл Гарет 1 0.13
Иско Аларкон 1 0.13
Начо Фернандес 1 0.13
Карвахаль Даниэль 1 0.13
Камавинга Эдуардо 1 0.13
Алаба Давид 0 0
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иньиго Мартинес 2 0.25
Уильямс Иньяки 2 0.25
Гарсия Рауль 1 0.13
Вивиан Даниэль 1 0.13
Муньяин Икер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Милитао Эдер 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 4 0
Иньиго Мартинес 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Венседор Унай 1 0
Уильямс Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

11
4
1 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
4
36%
2
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

22
6
5 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
5
23%
1
17%
46-60
5
23%
3
50%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 УРТ - Атлетик Б 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 11 - 7 17
4. Севилья Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 8 0 1 7 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Реал Мадрид 84.9% (45)
    X 15.1% (8)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетик Б онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Мадрид
    84.3% (43)
    Ничья
    15.7% (8)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    45.1% (23)
    2:0 Реал Мадрид
    21.6% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    9.8% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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