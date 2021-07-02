Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Атлетик Б
История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетик Б
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
29 матчей
72.4%
17.2%
10.4%
21 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|9 (1)
|1.13
|Винисиус Жуниор
|5
|0.63
|Асенсио Марко
|3
|0.38
|Бэйл Гарет
|1
|0.13
|Иско Аларкон
|1
|0.13
|Начо Фернандес
|1
|0.13
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.13
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.13
|Алаба Давид
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иньиго Мартинес
|2
|0.25
|Уильямс Иньяки
|2
|0.25
|Гарсия Рауль
|1
|0.13
|Вивиан Даниэль
|1
|0.13
|Муньяин Икер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
11
4
1 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
4
36%
2
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
22
6
5 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
5
23%
1
17%
46-60
5
23%
3
50%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 УРТ - Атлетик Б 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 3
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
Исход игры
Реал Мадрид
84.3% (43)
Ничья
15.7% (8)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
45.1% (23)
2:0 Реал Мадрид
21.6% (11)
3:1 Реал Мадрид
9.8% (5)
1:0 Реал Мадрид
7.8% (4)
2:2 Ничья
5.9% (3)
1:1 Ничья
5.9% (3)
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