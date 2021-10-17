Испания: Ла Лига 2021-2022
Вильярреал
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 14831
Осасуна
0:1
26' ГолТорро Лукас
30' Желтая карточкаЭррера Серхио
33' Желтая карточкаКапу Этьен
54' Желтая карточкаГарсия Давид
1:1
55' ГолМорено Херард
22
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
14
Гарсия
Рубен
24
Торро
Лукас
18
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
0:1
30'
33'
54'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Вильярреал
Осасуна
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|4
|0.5
|Тригерос Мануэль
|2
|0.25
|Пино Йереми
|1
|0.13
|Морено Альберто
|1
|0.13
|Коклен Франсис
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Диа Булайе
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.22
|Гарсия Давид III
|2
|0.22
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.22
|Санчес Мануэль
|1
|0.11
|Анхель Хосе
|1
|0.11
|Монкайола Хон
|1
|0.11
|Перес Иньиго
|1
|0.11
|Торро Лукас
|1
|0.11
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.11
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|4
|0
|Фойт Хуан
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Унаи Гарсия
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Севилья 4:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3
Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Осасуна
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 4
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Осасуна
Исход игры
Вильярреал
87.6% (120)
Ничья
9.5% (13)
Осасуна
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
52.24% (70)
Нет
47.76% (64)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.2% (51)
1:0 Вильярреал
23.4% (32)
2:0 Вильярреал
21.9% (30)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Вильярреал
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:3 Осасуна
1.5% (2)
1:2 Осасуна
1.5% (2)
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