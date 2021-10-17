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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион: Зрители: 14831
Осасуна
0'
0:1
26' Гол
Торро Лукас
30' Желтая карточка
Эррера Серхио
33' Желтая карточка
Капу Этьен
54' Желтая карточка
Гарсия Давид
1:1
55' Гол
Морено Херард
60'
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
7
Морено
Херард
15
Данджума
Арно
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
14
Гарсия
Рубен
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
39
Санчес
Мануэль
18
Кике
Гарсия
Вильярреал
4-3-3
Осасуна
4-5-1

Ход матча

26'
0:1
Торро Лукас
(Санчес Мануэль)
30'
 
Эррера Серхио
33'
Капу Этьен
 
46'
Педраса Альфонсо
Морено Альберто
 
46'
Коклен Франсис
Капу Этьен
 
54'
 
Гарсия Давид
55'
Морено Херард
(Педраса Альфонсо)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Вильярреал
Осасуна

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.5
Тригерос Мануэль 2 0.25
Пино Йереми 1 0.13
Морено Альберто 1 0.13
Коклен Франсис 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алькасер Пако 0 0
Диа Булайе 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.22
Гарсия Давид III 2 0.22
Кике Гарсия 2 (1) 0.22
Санчес Мануэль 1 0.11
Анхель Хосе 1 0.11
Монкайола Хон 1 0.11
Перес Иньиго 1 0.11
Торро Лукас 1 0.11
Мартинес Хавьер II 1 0.11
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Манди Аисса 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Унаи Гарсия 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Монкайола Хон 2 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Авила Эсекьель 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Севилья 4:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3
Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Осасуна 1:1 Заявка 9 4 3 2 12 - 12 15
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Вильярреал 1:1 Заявка 8 2 6 0 9 - 4 12
11. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
12. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5. Вильярреал 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна 1:1 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна 1:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вильярреал 1:1 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
12. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Вильярреал 87.6% (120)
X 9.5% (13)
Осасуна 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Осасуна
3.30
4.20
7.16
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вильярреал 1:1 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Осасуна

Исход игры
Вильярреал
87.6% (120)
Ничья
9.5% (13)
Осасуна
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
52.24% (70)
Нет
47.76% (64)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.2% (51)
1:0 Вильярреал
23.4% (32)
2:0 Вильярреал
21.9% (30)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Вильярреал
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:3 Осасуна
1.5% (2)
1:2 Осасуна
1.5% (2)
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