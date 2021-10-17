Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Голкипер мог бы сыграть и получше

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Осасуна

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Тригерос Мануэль нанес удар издали, а Серхио Эррера отбил его обратно в игру!

46' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Осасуна выполняет удар от ворот.

44' Морено Альберто из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

43' Вильярреал выполняет удар от ворот.

43' Санчес Мануэль из команды Осасуна сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

42' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

42' Плохо сыграл Морено Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Плохо сыграл Капу Этьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Пино Йереми из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Капу Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Капу Этьен получил желтую карточку от судьи

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Рефери не любит споров - именно за это Эррера Серхио сейчас получил желтую

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Отличный командный гол!

26' Г О О О О Л - Торро Лукас забивает с правой ноги!

25' Какой промах! Торрес Пау II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Унаи Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

23' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

20' Плохо сыграл Торрес Пау II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Фойт Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Данджума Арно из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Удар от ворот произведет Осасуна

15' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Плохо сыграл Видаль Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Круз Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Игрок Кике Гарсия из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

12' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Осасуна выполняет удар от ворот.

11' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фойт Хуан из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Парехо Даниэль пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля