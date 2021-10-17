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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 14831
Осасуна
0'
0:1
26' Гол
Торро Лукас
30' Желтая карточка
Эррера Серхио
33' Желтая карточка
Капу Этьен
54' Желтая карточка
Гарсия Давид
1:1
55' Гол
Морено Херард
60' Желтая карточка
Унаи Гарсия
86' Желтая карточка
Торро Лукас
1:2
87' Гол
Авила Эсекьель
88' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+5
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
7
Морено
Херард
15
Данджума
Арно
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
14
Гарсия
Рубен
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
39
Санчес
Мануэль
18
Кике
Гарсия
Вильярреал
4-3-3
Осасуна
4-5-1

Ход матча

26'
0:1
Торро Лукас
(Санчес Мануэль)
30'
 
Эррера Серхио
33'
Капу Этьен
 
46'
Педраса Альфонсо
Морено Альберто
 
46'
Коклен Франсис
Капу Этьен
 
54'
 
Гарсия Давид
55'
Морено Херард
(Педраса Альфонсо)
1:1
60'
 
Унаи Гарсия
69'
 
Мартинес Хавьер
Гарсия Рубен
78'
Гомес Мойсес
Тригерос Мануэль
 
78'
Чуквезе Саму
Данджума Арно
 
78'
Алькасер Пако
Пино Йереми
 
82'
 
Авила Эсекьель
Кике Гарсия
86'
 
Торро Лукас
87'
1:2
Авила Эсекьель
88'
 
Авила Эсекьель
89'
 
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

Вильярреал
Осасуна

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.5
Тригерос Мануэль 2 0.25
Пино Йереми 1 0.13
Морено Альберто 1 0.13
Морено Херард 1 0.13
Педраса Альфонсо 0 0
Коклен Франсис 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алькасер Пако 0 0
Диа Булайе 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.22
Гарсия Давид III 2 0.22
Кике Гарсия 2 (1) 0.22
Санчес Мануэль 1 0.11
Анхель Хосе 1 0.11
Монкайола Хон 1 0.11
Перес Иньиго 1 0.11
Торро Лукас 1 0.11
Мартинес Хавьер II 1 0.11
Авила Эсекьель 1 0.11
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Манди Аисса 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Севилья 4:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3
Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Осасуна Заявка 9 5 2 2 13 - 12 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона 1:1 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
8. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Валенсия 1:1 Заявка 9 3 4 2 13 - 9 13
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
12. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Барселона 1:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
4. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
5. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона 1:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Вильярреал 87.6% (120)
X 9.5% (13)
Осасуна 2.9% (4)
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Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Осасуна

Исход игры
Вильярреал
87.6% (120)
Ничья
9.5% (13)
Осасуна
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
52.24% (70)
Нет
47.76% (64)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.2% (51)
1:0 Вильярреал
23.4% (32)
2:0 Вильярреал
21.9% (30)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Вильярреал
2.9% (4)
2:3 Осасуна
1.5% (2)
1:2 Осасуна
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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