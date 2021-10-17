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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Севилья
0'
2' Желтая карточка
Браис Мендес
11' Желтая карточка
Ракитич Иван
13'
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
24
Мурильо
Джейсон
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
6
Гудель
Неманья
4
Рекик
Карим
3
Аугустинссон
Людвиг
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
12
Мир
Рафа
5
Окампос
Лукас
Сельта
4-1-3-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

2'
Браис Мендес
 
11'
 
Ракитич Иван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Сельта
Севилья

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мина Сантьяго 2 0.25
Аспас Яго 2 (1) 0.25
Денис Суарес 1 0.13
Серви Франко 1 0.13
Браис Мендес 1 0.13
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.43
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.43
Мир Рафа 2 0.29
Гомес Алехандро 1 0.14
Монтьель Гонсало 1 0.14
Навас Хесус 0 0
Фернандо Режес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 2 1
Аспас Яго 3 0
Тапия Ренато 3 0
Браис Мендес 3 0
Араухо Нестор 2 0
Солари Аугусто 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Мина Сантьяго 1 0
Домингес Карлос 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 0
Делани Томас 1 1
Карлос Диего Сантос 1 1
Ракитич Иван 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Фернандо Режес 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Оскар Родригес 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2
Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Севилья 3:4 Алавес - Сельта 1:3
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1
Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1 Леванте - Севилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
4. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
5. Севилья 0:0 Заявка 8 4 3 1 10 - 3 15
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Сельта 0:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Севилья 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Сельта 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Прессингует "Сельта". "Севилья" в итоге выходит через длинную передачу и зарабатывает аут на чужой половине. 
  • 12'
    Слишком сильная подача от Яго Аспаса со штрафного, и мяч перелетает через всех. 
  • Желтая карточка
    11'
    Желтая для Ракитича за фол на левом фланге обороны. Неплохой стандарт. 
  • 10'
    Ракитич приложился из-за штрафной. Не сложный удар для Дитуро. 
  • Офсайд
    9'
    Подача от Дениса Суареса справа, борьба в штрафной и офсайд. 
  • 8'
    Длительное время уже мяч у хозяев, попытка прострела с правого фланга от Мальо. Не доходит мяч до штрафной. 
  • 7'
    "Сельта" контролирует мяч на чужой половине, затем последовала попытка обостряющего паса, но защита перехватила.
  • 6'
    Заброс в штрафную от "Севильи", но не удалось толком обработать мяч нападающему гостей. 
  • 4'
    Подача от "Сельты". До удара дело не доходит. 
  • 3'
    За исключением желтой карточки матч начался довольно неспешно. Команды присматриваются друг к другу. 
  • Желтая карточка
    2'
    Мендес получает желтую карточку за фол в центре поля. Быстрый первый "горчичник". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сельта 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Сельта 0:0 Севилья

Исход игры
Сельта
10.2% (15)
Ничья
19.7% (29)
Севилья
70.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
71.22% (99)
Нет
28.78% (40)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.2% (62)
0:1 Севилья
19% (28)
1:1 Ничья
17% (25)
2:1 Сельта
5.4% (8)
0:2 Севилья
2.7% (4)
1:0 Сельта
2% (3)
1:3 Севилья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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