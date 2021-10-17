Подача от Дениса Суареса справа, борьба в штрафной и офсайд.

Ракитич приложился из-за штрафной. Не сложный удар для Дитуро.

Желтая для Ракитича за фол на левом фланге обороны. Неплохой стандарт.

Слишком сильная подача от Яго Аспаса со штрафного, и мяч перелетает через всех.

Прессингует "Сельта". "Севилья" в итоге выходит через длинную передачу и зарабатывает аут на чужой половине.

8' Длительное время уже мяч у хозяев, попытка прострела с правого фланга от Мальо. Не доходит мяч до штрафной.

7' "Сельта" контролирует мяч на чужой половине, затем последовала попытка обостряющего паса, но защита перехватила.

6' Заброс в штрафную от "Севильи", но не удалось толком обработать мяч нападающему гостей.

4' Подача от "Сельты". До удара дело не доходит.

3' За исключением желтой карточки матч начался довольно неспешно. Команды присматриваются друг к другу.

2' Мендес получает желтую карточку за фол в центре поля. Быстрый первый "горчичник".