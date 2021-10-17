Испания: Ла Лига 2021-2022
2' Желтая карточкаБраис Мендес
11' Желтая карточкаРакитич Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Сельта
Севилья
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|2
|0.25
|Аспас Яго
|2 (1)
|0.25
|Денис Суарес
|1
|0.13
|Серви Франко
|1
|0.13
|Браис Мендес
|1
|0.13
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.43
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.43
|Мир Рафа
|2
|0.29
|Гомес Алехандро
|1
|0.14
|Монтьель Гонсало
|1
|0.14
|Навас Хесус
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Мина Сантьяго
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|3
|0
|Делани Томас
|1
|1
|Карлос Диего Сантос
|1
|1
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2
Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Севилья 3:4 Алавес - Сельта 1:3
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1
Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1 Леванте - Севилья 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|5.
|Севилья
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 3
|15
|6.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 3
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Севилья
Исход игры
Сельта
10.2% (15)
Ничья
19.7% (29)
Севилья
70.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
71.22% (99)
Нет
28.78% (40)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.2% (62)
0:1 Севилья
19% (28)
1:1 Ничья
17% (25)
2:1 Сельта
5.4% (8)
0:2 Севилья
2.7% (4)
1:0 Сельта
2% (3)
1:3 Севилья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!