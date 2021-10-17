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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
1:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Эльче
0'
0:1
14' Гол
Бое Лукас
1:1
26' Гол
Эрнандес Марио
28' Желтая карточка
Гумбау Херард
45'
13
Димитриевски
Столе
32
Эрнандес
Марио
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
18
Гарсия
Альваро
III
8
Трехо
Оскар
16
Гвардиола
Серхи
1
Касилья
Кико
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
24
Хосема
20
Пьятти
Пабло
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
18
Бенедетто
Дарио
Райо Вальекано
4-4-1-1
Эльче
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Бое Лукас
26'
Эрнандес Марио
(Комесанья Санти)
1:1
28'
 
Гумбау Херард

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Райо Вальекано
Эльче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

КК
2:0
С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
2:3
П
2:0
П
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 3 0.33
Гарсия Альваро III 3 0.33
Трехо Оскар 2 (2) 0.22
Гвардиола Серхи 1 0.11
Сисс Пате 1 0.11
Паласон Иси 1 0.11
Комесанья Санти 1 0.11
Эрнандес Марио 1 0.11
Нтекья Ранди 1 0.11
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Перес 2 0.22
Мохика Хоан 1 0.11
Бенедетто Дарио 1 0.11
Бое Лукас 1 0.11
Роко Энсо 1 0.11
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 5 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Трехо Оскар 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Мараш Никола 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро III 1 0
Катена Алехандро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 5 0
Маскарель Омар 3 0
Фидель Чавес 2 0
Касилья Кико 2 0
Барраган Антонио 1 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Роко Энсо 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
29%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:2
Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1
Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Эльче - Леванте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
4. Севилья Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано 1:1 Заявка 9 4 2 3 14 - 9 14
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Эльче 1:1 Заявка 9 2 4 3 6 - 9 10
14. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Райо Вальекано 1:1 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче 1:1 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Эльче 1:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Райо Вальекано 1:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
15. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Райо Вальекано 87.6% (120)
X 10.9% (15)
Эльче 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Эльче
3.52
3.42
5.14
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Райо Вальекано 1:1 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Эльче

Исход игры
Райо Вальекано
87.6% (120)
Ничья
10.9% (15)
Эльче
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.74% (38)
Меньше
72.26% (99)
Обе команды забьют
Да
36.5% (50)
Нет
63.5% (87)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
38.7% (53)
2:1 Райо Вальекано
22.6% (31)
2:0 Райо Вальекано
21.9% (30)
1:1 Ничья
9.5% (13)
3:1 Райо Вальекано
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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