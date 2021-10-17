Первый тайм

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Плохо сыграл Хосема - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

39' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок Бенедетто Дарио из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Опасность! Бое Лукас из команды Эльче отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

38' Марио Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эльче выполняет удар от ворот.

37' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Плохо сыграл Хосема - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хосема выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бое Лукас пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

33' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хосема из команды Эльче отправил кросс в штрафную...

33' Эльче выполняет удар от ворот.

32' Валентин Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Марио Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Фидель Чавес из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

29' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Судья подбегает и показывает Гумбау Херард из команды Эльче отложенную желтую карточку за фол.

26' ГОООООЛ - Марио Эрнандес Райо Вальекано забивает ударом головой

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

24' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хосема выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Назначен штрафной. Пострадал Бенедетто Дарио , его свалил Марио Эрнандес.

22' Бое Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Верду Гонсало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Фантастический гол, где все сам сделал Бое Лукас

14' Г О О О О Л - Бое Лукас забивает ударом с правой ноги!

14' Отличные скиллы показывает Бое Лукас , обводя своих соперников

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Плохо сыграл Верду Гонсало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Плохо сыграл Бигас Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эльче выполняет удар от ворот.

4' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

3' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.