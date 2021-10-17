Испания: Ла Лига 2021-2022
Райо Вальекано
1:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Кампо де Вальекас
Эльче
0:1
14' ГолБое Лукас
1:1
26' ГолЭрнандес Марио
28' Желтая карточкаГумбау Херард
24
Хосема
20
Пьятти
Пабло
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
12 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
Ход матча
14'
0:1
26'
28'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Райо Вальекано
Эльче
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалькао Радамель
|3
|0.33
|Гарсия Альваро III
|3
|0.33
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.22
|Гвардиола Серхи
|1
|0.11
|Сисс Пате
|1
|0.11
|Паласон Иси
|1
|0.11
|Комесанья Санти
|1
|0.11
|Эрнандес Марио
|1
|0.11
|Нтекья Ранди
|1
|0.11
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Перес
|2
|0.22
|Мохика Хоан
|1
|0.11
|Бенедетто Дарио
|1
|0.11
|Бое Лукас
|1
|0.11
|Роко Энсо
|1
|0.11
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|5
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Трехо Оскар
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|5
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Касилья Кико
|2
|0
|Барраган Антонио
|1
|0
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
29%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:2
Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1
Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Эльче - Леванте 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 3
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Эльче
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|2.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Эльче
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Эльче
Исход игры
Райо Вальекано
87.6% (120)
Ничья
10.9% (15)
Эльче
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.74% (38)
Меньше
72.26% (99)
Обе команды забьют
Да
36.5% (50)
Нет
63.5% (87)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
38.7% (53)
2:1 Райо Вальекано
22.6% (31)
2:0 Райо Вальекано
21.9% (30)
1:1 Ничья
9.5% (13)
3:1 Райо Вальекано
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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