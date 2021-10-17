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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6899
Эльче
0'
0:1
14' Гол
Бое Лукас
1:1
26' Гол
Эрнандес Марио
28' Желтая карточка
Гумбау Херард
2:1
65' Гол
Нтекья Ранди
81' Желтая карточка
Лопес Унаи
90' Желтая карточка
Гарсия Альваро
90' Желтая карточка
Касилья Кико
90'+9
13
Димитриевски
Столе
32
Эрнандес
Марио
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
18
Гарсия
Альваро
III
8
Трехо
Оскар
16
Гвардиола
Серхи
1
Касилья
Кико
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
24
Хосема
20
Пьятти
Пабло
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
18
Бенедетто
Дарио
Райо Вальекано
4-4-1-1
Эльче
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Бое Лукас
26'
Эрнандес Марио
(Комесанья Санти)
1:1
28'
 
Гумбау Херард
62'
Нтекья Ранди
Гвардиола Серхи
 
65'
 
Фернандес Хосан
Гумбау Херард
65'
 
Гутьеррес Хосе
Бенедетто Дарио
65'
 
Лукас Перес
Пьятти Пабло
65'
Нтекья Ранди
(Трехо Оскар)
2:1
73'
Кевин Родригес
Эрнандес Марио
 
74'
Лопес Унаи
Трехо Оскар
 
78'
 
Мохика Хоан
Хосема
79'
 
Каррильо Гидо
Фидель Чавес
81'
Лопес Унаи
 
83'
Сисс Пате
Комесанья Санти
 
84'
Мараш Никола
Савельич Эстебан
 
90'
Гарсия Альваро
 
90'
 
Касилья Кико

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 7 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Райо Вальекано
Эльче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

КК
2:0
С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
2:3
П
2:0
П
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 3 0.33
Гарсия Альваро III 3 0.33
Трехо Оскар 2 (2) 0.22
Нтекья Ранди 2 0.22
Гвардиола Серхи 1 0.11
Комесанья Санти 1 0.11
Сисс Пате 1 0.11
Паласон Иси 1 0.11
Эрнандес Марио 1 0.11
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Перес 2 0.22
Мохика Хоан 1 0.11
Бенедетто Дарио 1 0.11
Бое Лукас 1 0.11
Роко Энсо 1 0.11
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 5 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Трехо Оскар 2 0
Гарсия Альваро III 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Катена Алехандро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 5 0
Касилья Кико 3 0
Маскарель Омар 3 0
Фидель Чавес 2 0
Барраган Антонио 1 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Роко Энсо 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
1
33%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
25%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:2
Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1
Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Эльче - Леванте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
4. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
5. Севилья 0:0 Заявка 8 4 3 1 10 - 3 15
6. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Сельта 0:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Севилья 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Сельта 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Райо Вальекано 87.6% (120)
X 10.9% (15)
Эльче 1.5% (2)
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Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Эльче

Исход игры
Райо Вальекано
87.6% (120)
Ничья
10.9% (15)
Эльче
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.74% (38)
Меньше
72.26% (99)
Обе команды забьют
Да
36.5% (50)
Нет
63.5% (87)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
38.7% (53)
2:1 Райо Вальекано
22.6% (31)
2:0 Райо Вальекано
21.9% (30)
1:1 Ничья
9.5% (13)
3:1 Райо Вальекано
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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