Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Райо Вальекано вырывает победу

99' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Лукас Перес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

97' Эльче выполняет удар от ворот.

96' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

96' Маскарель Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Касилья Кико получил желтую карточку от судьи

93' Лопес Унаи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Нтекья Ранди из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Мараш Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Каррильо Гидо нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

85' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Савельич Эстебан получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Савельич Эстебан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи

81' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали

76' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

76' Игрок Бое Лукас из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

76' Плохо сыграл Димитриевски Столе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Комесанья Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Эльче выполняет удар от ворот.

74' Матч возобновлен

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Марио Эрнандес получил травму и заменен. Кевин Родригес выходит на поле.

73' Ох, нехорошо это выглядит. Марио Эрнандес получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Марио Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Альваро III получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

68' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Отличная индивидуальная работа от Нтекья Ранди , гол забит с изяществом.

65' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Эльче выполняет удар от ворот.

64' Гарсия Альваро III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Голкипер мог бы сыграть и получше

63' Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Маскарель Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Сегодняшная посещаемость составляет 6899 болельщиков

60' Удар от ворот произведет Эльче

59' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

57' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Савельич Эстебан нанес удар головой, но Франсиско Касилья спокойно отбил мяч.

55' Фидель Чавес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Эльче выполняет удар от ворот.

49' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

47' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

47' Хосема из команды Эльче навешивает в штрафную с рикошетом.

46' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля