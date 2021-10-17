Мог убегать на ворота соперника Депай после пса от Гави, но вышел из ворот Силлессен и забрал мяч в свои руки.

С углового навесил Альба на дальнюю штангу, где с лету пробил Фати, но мяч от спины защитника полетел на еще один угловой.

Забегал в штрафную соперника Фати, но не смог он обработать мяч после заброса от Бускетса и подарил ее голкиперу.

В центре поля Гави грубо заехал в ногу Солеру в подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Низом прострелил с правого фланга в штрафную Солер, но Тер Штеген вышел из ворот и в прыжке перевел мяч на угловой.

17' Диагональ исполнял Гильямон на дальний фланг, но здесь Солеру добраться до мяча не позволил Альба.

15' В центре поля получил повреждение в столкновении с соперником Гуэдеш. Без помощи медиков здесь не обойтись.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Ансу Фати! Быстро удалось сравнять счет хозяевам. Убежал по флангу Фати, обыгрался в стеночку с Депаем, после чего пробил в касание с линии штрафной точно в дальний нижний угол. Красотища!

13' Проникающий пас отдавал Гуэдеш в штрафную на Гомеса, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

12' Забросил по флангу Бускетс на ход Фати, но тот в силовой борьбе против Фульке нарушил правила.

11' Забрасывал в штрафную соперника Гильямон на ход Гуэдешу, но тому добраться до мяча не позволил Пике.

10' С левого фланга низом прострелил Альба на дальнюю штангу , где мог замыкать Дест, но в последний момент Гайя вынес на угловой.

9' С углового навесил Роберто на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Габриэль.

8' Низом прострелил в центр штрафной Гави, но здесь первым оказался Дьякаби и вынес сферу на угловой.

7' Сместился с правого фланга Дест, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил по воротам, но угодил в защитника.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хосе Гайя! Неудачно разыграли угловой гости подарив мяч сопернику, который вынес сферу из своей штрафной. На подборе хорошо сыграл Гайя и с лету пробил в одно касание. Сфера отправилась точно в нижний угол, без шансов для голкипера.

5' Прорывался по правому флангу Фульке и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитников полетел на угловой.

4' На скорости прорвался по левому флангу Фати, сместился в штрафную и пробил по воротам. Мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

3' Отобрал мяч на фланге Солер и навесил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.