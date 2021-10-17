Испания: Ла Лига 2021-2022
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
10
Фати
Ансу
14
Гайя
Хосе
19
Дуро
Уго
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Демир ЮсуфНападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
0:1
13'
1:1
20'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Барселона
Валенсия
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
17.4%
23 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 2 победы
37 матчей
54.1%
32.4%
13.5%
20 побед 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3 (1)
|0.38
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.25
|Роберто Серхи
|2
|0.25
|Фати Ансу
|2
|0.25
|Пике Херард
|1
|0.13
|Де Йонг Люк
|1
|0.13
|Араухо Рональд
|1
|0.13
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Гави
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.33
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.22
|Дуро Уго
|2
|0.22
|Васс Даниэль
|1
|0.11
|Макси Гомес
|1
|0.11
|Гайя Хосе
|1
|0.11
|Альдерете Омар
|1
|0.11
|Андре Маркос
|1
|0.11
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|1
|1
|Гарсия Эрик
|1
|1
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|5
|0
|Макси Гомес
|2
|1
|Гильямон Уго
|2
|1
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Вальехо Ману
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
50%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
27%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0
Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0 Валенсия - Барселона 2:3 Барселона - Гранада 1:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0 Валенсия - Вальядолид 3:0 Валенсия - Барселона 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|1:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 9
|13
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Барселона
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Барселона 1:1 Валенсия
Исход игры
Барселона
80.6% (125)
Ничья
14.2% (22)
Валенсия
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (93)
Меньше
31.62% (43)
Обе команды забьют
Да
80.88% (110)
Нет
19.12% (26)
Популярный счёт
2:1 Барселона
46.5% (72)
1:1 Ничья
11.6% (18)
2:0 Барселона
9% (14)
1:0 Барселона
7.1% (11)
3:1 Барселона
5.8% (9)
1:2 Валенсия
2.6% (4)
3:2 Барселона
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!