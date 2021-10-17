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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
1:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Валенсия
0'
0:1
5' Гол
Гайя Хосе
1:1
13' Гол
Фати Ансу
20' Желтая карточка
Гави
23'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
2
Дест
Серджино
9
Депай
Мемфис
10
Фати
Ансу
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
6
Гильямон
Уго
19
Дуро
Уго
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Макси
Гомес
Барселона
4-3-3
Валенсия
4-1-4-1

Ход матча

5'
0:1
Гайя Хосе
13'
Фати Ансу
(Депай Мемфис)
1:1
20'
Гави
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Барселона
Валенсия

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
17.4%
23 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 2 победы

37 матчей

54.1%
32.4%
13.5%
20 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 (1) 0.38
Брайтвайт Мартин 2 0.25
Роберто Серхи 2 0.25
Фати Ансу 2 0.25
Пике Херард 1 0.13
Де Йонг Люк 1 0.13
Араухо Рональд 1 0.13
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гави 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 3 (2) 0.33
Гуэдеш Гонсалу 2 0.22
Дуро Уго 2 0.22
Васс Даниэль 1 0.11
Макси Гомес 1 0.11
Гайя Хосе 1 0.11
Альдерете Омар 1 0.11
Андре Маркос 1 0.11
Черышев Денис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Бускетс Серхио 2 0
Араухо Рональд 2 0
Гави 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 5 0
Макси Гомес 2 1
Гильямон Уго 2 1
Дьякаби Муктар 3 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Васс Даниэль 1 0
Лато Тони 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Вальехо Ману 1 0
Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
50%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
27%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0
Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0 Валенсия - Барселона 2:3 Барселона - Гранада 1:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0 Валенсия - Вальядолид 3:0 Валенсия - Барселона 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Осасуна Заявка 9 5 2 2 13 - 12 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона 1:1 Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
8. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Валенсия 1:1 Заявка 9 3 4 2 13 - 9 13
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
12. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
2. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Барселона 1:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
4. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
5. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона 1:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Низом прострелил с правого фланга в штрафную Солер, но Тер Штеген вышел из ворот и в прыжке перевел мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    21'
    В центре поля Гави грубо заехал в ногу Солеру в подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 20'
    Забегал в штрафную соперника Фати, но не смог он обработать мяч после заброса от Бускетса и подарил ее голкиперу. 
  • Угловой
    19'
    С углового навесил Альба на дальнюю штангу, где с лету пробил Фати, но мяч от спины защитника полетел на еще один угловой.
  • 18'
    Мог убегать на ворота соперника Депай после пса от Гави, но вышел из ворот Силлессен и забрал мяч в свои руки.
  • 17'
    Диагональ исполнял Гильямон на дальний фланг, но здесь Солеру добраться до мяча не позволил Альба.
  • 15'
    В центре поля получил повреждение в столкновении с соперником Гуэдеш. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Ансу Фати! Быстро удалось сравнять счет хозяевам. Убежал по флангу Фати, обыгрался в стеночку с Депаем, после чего пробил в касание с линии штрафной точно в дальний нижний угол. Красотища!
  • Офсайд
    13'
    Проникающий пас отдавал Гуэдеш в штрафную на Гомеса, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 12'
    Забросил по флангу Бускетс на ход Фати, но тот в силовой борьбе против Фульке нарушил правила.
  • 11'
    Забрасывал в штрафную соперника Гильямон на ход Гуэдешу, но тому добраться до мяча не позволил Пике.
  • 10'
    С левого фланга низом прострелил Альба на дальнюю штангу , где мог замыкать Дест, но в последний момент Гайя вынес на угловой.
  • 9'
    С углового навесил Роберто на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Габриэль.
  • Угловой
    8'
    Низом прострелил в центр штрафной Гави, но здесь первым оказался Дьякаби и вынес сферу на угловой.
  • 7'
    Сместился с правого фланга Дест, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил по воротам, но угодил в защитника. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хосе Гайя! Неудачно разыграли угловой гости подарив мяч сопернику, который вынес сферу из своей штрафной. На подборе хорошо сыграл Гайя и с лету пробил в одно касание. Сфера отправилась точно в нижний угол, без шансов для голкипера.
  • Угловой
    5'
    Прорывался по правому флангу Фульке и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитников полетел на угловой.
  • 4'
    На скорости прорвался по левому флангу Фати, сместился в штрафную и пробил по воротам. Мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 3'
    Отобрал мяч на фланге Солер и навесил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Валенсии"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 1:1 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Барселона 1:1 Валенсия

Исход игры
Барселона
80.6% (125)
Ничья
14.2% (22)
Валенсия
5.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (93)
Меньше
31.62% (43)
Обе команды забьют
Да
80.88% (110)
Нет
19.12% (26)
Популярный счёт
2:1 Барселона
46.5% (72)
1:1 Ничья
11.6% (18)
2:0 Барселона
9% (14)
1:0 Барселона
7.1% (11)
3:1 Барселона
5.8% (9)
1:2 Валенсия
2.6% (4)
3:2 Барселона
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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