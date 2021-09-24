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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Валенсия

История личных встреч

Барселона
Валенсия

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
17.4%
23 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 2 победы

37 матчей

54.1%
32.4%
13.5%
20 побед 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 (1) 0.43
Брайтвайт Мартин 2 0.29
Роберто Серхи 2 0.29
Пике Херард 1 0.14
Де Йонг Люк 1 0.14
Араухо Рональд 1 0.14
Фати Ансу 1 0.14
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гави 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 3 (2) 0.38
Гуэдеш Гонсалу 2 0.25
Дуро Уго 2 0.25
Васс Даниэль 1 0.13
Макси Гомес 1 0.13
Альдерете Омар 1 0.13
Андре Маркос 1 0.13
Черышев Денис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Бускетс Серхио 2 0
Араухо Рональд 2 0
Гави 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 5 0
Макси Гомес 2 1
Гильямон Уго 2 1
Дьякаби Муктар 3 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Васс Даниэль 1 0
Лато Тони 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Вальехо Ману 1 0
Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
50%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
27%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0
Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0 Валенсия - Барселона 2:3 Барселона - Гранада 1:2
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0 Валенсия - Вальядолид 3:0 Валенсия - Барселона 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 11 - 7 17
4. Севилья Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 8 0 1 7 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Барселона 83% (44)
    X 15.1% (8)
    Валенсия 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Валенсия
    1.57
    4.50
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Валенсия

    Исход игры
    Барселона
    83% (44)
    Ничья
    15.1% (8)
    Валенсия
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.92% (36)
    Меньше
    32.08% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    47.2% (25)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    2:0 Барселона
    13.2% (7)
    3:1 Барселона
    11.3% (6)
    1:0 Барселона
    5.7% (3)
    3:2 Барселона
    3.8% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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