Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Тукуман
2:0
Первый тайм: 31'
Аргентинос Хуниорс
1:0
4' ГолRamiro Ruiz
1:0
16' Не забитый пенальтиАвалос Габриэль
2:0
30' ГолRamiro Carrera
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Kevin Isa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
4'
1:0
16'
1:0
30'
2:0
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3
|0.19
|Augusto Lotti
|2
|0.13
|Муссис Франко
|2
|0.13
|Leonardo Heredia
|1
|0.06
|Guillermo Acosta
|1
|0.06
|Renzo Tesuri
|1
|0.06
|Ramiro Ruiz
|1
|0.06
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.06
|Gabriel Risso
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|3
|0.19
|Gabriel Carabajal
|2 (1)
|0.13
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.06
|Jonathan David Gomez
|1
|0.06
|Кабрера Хавьер
|1
|0.06
|Lucas Villalba
|1
|0.06
|Kevin Mac Allister
|1
|0.06
|Matias Romero1
|1
|0.06
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.06
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|4
|1
|Эрбес Кристиан
|4
|0
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Фелипе Кампос
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Ramiro Carrera
|2
|0
|Matias Orihuela
|2
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Abel Bustos
|2
|0
|Бенитес Оскар
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|5
|0
|Kevin Mac Allister
|5
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Cesar Florentin
|3
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|Luciano Gomez
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Matias Romero1
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
16
6
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
21
9
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 2:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1
Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|16
|10
|3
|3
|24 - 13
|33
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Колон
|0:0
|16
|6
|6
|4
|12 - 16
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|16
|5
|6
|5
|12 - 12
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Тукуман
|2:0
|16
|5
|4
|7
|14 - 20
|19
|19.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|23.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Атлетико Тукуман
|2:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|9.
|Колон
|0:0
|8
|3
|4
|1
|6 - 6
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|14.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|4.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|0:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|9
|2
|4
|3
|4 - 6
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|2:0
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1