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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
2:0
Первый тайм: 31'
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
4' Гол
Ramiro Ruiz
1:0
16' Не забитый пенальти
Авалос Габриэль
2:0
30' Гол
Ramiro Carrera
31'
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
2
Marcelo
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
10
Leonardo
Heredia
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
30
Pablo
Minissale
16
Carlos
Quintana
26
Matias
Romero1
11
Jonathan
David
Gomez
22
Калински
Энсо
10
Cesar
Florentin
6
Lucas
Villalba
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
Атлетико Тукуман
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

Ход матча

4'
Ramiro Ruiz
1:0
16'
1:0
Авалос Габриэль
30'
Ramiro Carrera
2:0

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
2:2
П
0:3
ПА
1:1
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 0.19
Augusto Lotti 2 0.13
Муссис Франко 2 0.13
Leonardo Heredia 1 0.06
Guillermo Acosta 1 0.06
Renzo Tesuri 1 0.06
Ramiro Ruiz 1 0.06
Joaquin Pereyra1 1 0.06
Gabriel Risso 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 3 0.19
Gabriel Carabajal 2 (1) 0.13
Mateo Agustin Coronel 1 0.06
Jonathan David Gomez 1 0.06
Кабрера Хавьер 1 0.06
Lucas Villalba 1 0.06
Kevin Mac Allister 1 0.06
Matias Romero1 1 0.06
Cesar Florentin 1 (1) 0.06

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 4 1
Эрбес Кристиан 4 0
Nicolas Lamendola 2 1
Фелипе Кампос 3 0
Marcos Valor 1 1
Ramiro Carrera 2 0
Matias Orihuela 2 0
Guillermo Acosta 2 0
Marcelo Ortiz 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Abel Bustos 2 0
Бенитес Оскар 1 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Camilo Albornoz 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 5 0
Kevin Mac Allister 5 0
Miguel Angel Torren 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Cesar Florentin 3 0
Кабрера Хавьер 1 1
Luciano Gomez 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Elias Gomez 1 0
Franco Moyano 1 0
Matias Romero1 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Pablo Minissale 1 0
Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

21
9
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 2:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1
Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 0:0 16 10 3 3 24 - 13 33
3. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
4. Ланус 16 8 3 5 27 - 25 27
5. Эстудиантес Касерос 16 7 5 4 25 - 17 26
6. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
7. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
8. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
9. Колон 0:0 16 6 6 4 12 - 16 24
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
12. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
13. Унион Санта-Фе 16 6 3 7 19 - 23 21
14. Аргентинос Хуниорс 0:2 16 5 6 5 12 - 12 21
15. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
16. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
17. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
18. Атлетико Тукуман 2:0 16 5 4 7 14 - 20 19
19. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
20. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
22. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
23. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 0:0 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Атлетико Тукуман 2:0 8 3 4 1 8 - 4 13
9. Колон 0:0 8 3 4 1 6 - 6 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
12. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
13. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
14. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
15. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Аргентинос Хуниорс 0:2 7 3 2 2 8 - 6 11
18. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Тальерес Кордоба 0:0 9 4 2 3 10 - 11 14
4. Эстудиантес Касерос 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
6. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 0:0 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
11. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
12. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Аргентинос Хуниорс 0:2 9 2 4 3 4 - 6 10
14. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
15. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 2:0 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Уракан Cesar Ibanez 5 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
5. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Аргентинос Хуниорс
2.85
3.93
7.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 2:0 Аргентинос Хуниорс онлайн




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