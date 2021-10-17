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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
0:0
Первый тайм: 38'
Тальерес Кордоба
0'
12' Желтая карточка
Eric Meza
25' Желтая карточка
 38'
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
11
Кастро
Алексис
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
7
Формика
Мауро
35
Facundo
Farias
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
21
Angelo
Martino
16
Francis
Mac
Allister
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
23
Mateo
Retegui
Колон
4-1-4-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

12'
Eric Meza
 
25'
 

История личных встреч

Колон
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:2
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.19
Rodrigo Aliendro 2 0.13
Cristian Ferreira2 2 0.13
Eric Meza 2 0.13
Wilson Morelo 1 0.06
Гольц Паоло 1 0.06
Yeiler Goez 1 0.06
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0
Cristian Bernardi 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 4 0.25
Carlos Auzqui 4 0.25
Enzo Hernan Diaz 4 0.25
Mateo Retegui 3 0.19
Diego Valoyes 2 0.13
Hector Fertoli 2 0.13
Nahuel Tenaglia 2 0.13
Angelo Martino 1 0.06
Julian Malatini 1 0.06
Комар Хуан 0 0
Мендез Начо 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 1
Facundo Farias 4 0
Лертора Федерико 3 0
Rafael Delgado 3 0
Кастро Алексис 3 0
Facundo Garces 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Формика Мауро 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Eric Meza 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Carlos Auzqui 5 0
Рафа II 3 0
Francis Mac Allister 3 0
Diego Valoyes 3 0
Nahuel Tenaglia 3 0
Hector Fertoli 1 1
Комар Хуан 2 0
Мендез Начо 2 0
Angelo Martino 2 0
Mateo Retegui 2 0
Julian Malatini 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0
Rodrigo Villagra 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
17%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
33%
5
21%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 0:0 16 10 3 3 24 - 13 33
3. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
4. Ланус 16 8 3 5 27 - 25 27
5. Эстудиантес Касерос 16 7 5 4 25 - 17 26
6. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
7. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
8. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
9. Колон 0:0 16 6 6 4 12 - 16 24
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
12. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
13. Унион Санта-Фе 16 6 3 7 19 - 23 21
14. Аргентинос Хуниорс 0:2 16 5 6 5 12 - 12 21
15. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
16. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
17. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
18. Атлетико Тукуман 2:0 16 5 4 7 14 - 20 19
19. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
20. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
22. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
23. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 0:0 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Атлетико Тукуман 2:0 8 3 4 1 8 - 4 13
9. Колон 0:0 8 3 4 1 6 - 6 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
12. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
13. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
14. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
15. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Аргентинос Хуниорс 0:2 7 3 2 2 8 - 6 11
18. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Тальерес Кордоба 0:0 9 4 2 3 10 - 11 14
4. Эстудиантес Касерос 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
6. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 0:0 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
11. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
12. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Аргентинос Хуниорс 0:2 9 2 4 3 4 - 6 10
14. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
15. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 2:0 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Уракан Cesar Ibanez 5 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
5. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Эрик Меза получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Тальерес Кордоба
2.69
3.21
3.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:0 Тальерес Кордоба онлайн




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