Аргентина: Лига професьональ 2021
Колон
0:0
Первый тайм: 38'
Тальерес Кордоба
12' Желтая карточкаEric Meza
21
Eric
Meza
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
12'
25'
История личных встреч
Колон
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.19
|Rodrigo Aliendro
|2
|0.13
|Cristian Ferreira2
|2
|0.13
|Eric Meza
|2
|0.13
|Wilson Morelo
|1
|0.06
|Гольц Паоло
|1
|0.06
|Yeiler Goez
|1
|0.06
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|Cristian Bernardi
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|4
|0.25
|Carlos Auzqui
|4
|0.25
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.25
|Mateo Retegui
|3
|0.19
|Diego Valoyes
|2
|0.13
|Hector Fertoli
|2
|0.13
|Nahuel Tenaglia
|2
|0.13
|Angelo Martino
|1
|0.06
|Julian Malatini
|1
|0.06
|Комар Хуан
|0
|0
|Мендез Начо
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|1
|Facundo Farias
|4
|0
|Лертора Федерико
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Кастро Алексис
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Формика Мауро
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Carlos Auzqui
|5
|0
|Рафа II
|3
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Комар Хуан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Julian Malatini
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
17%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
33%
5
21%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|16
|10
|3
|3
|24 - 13
|33
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Колон
|0:0
|16
|6
|6
|4
|12 - 16
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|16
|5
|6
|5
|12 - 12
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Тукуман
|2:0
|16
|5
|4
|7
|14 - 20
|19
|19.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|23.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Атлетико Тукуман
|2:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|9.
|Колон
|0:0
|8
|3
|4
|1
|6 - 6
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|14.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|4.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|0:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0:2
|9
|2
|4
|3
|4 - 6
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|2:0
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1