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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
13' Желтая карточка
Eric Meza
26' Желтая карточка
Rodrigo Villagra
39' Желтая карточка
Angelo Martino
1:0
40' Гол
Кастро Алексис
51' Желтая карточка
Francis Mac Allister
53' Желтая карточка
Формика Мауро
55' Желтая карточка
Julian Malatini
63' Желтая карточка
Mateo Retegui
74' Желтая карточка
Мендез Начо
90' Желтая карточка
Carlos Auzqui
90'+8
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
11
Кастро
Алексис
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
7
Формика
Мауро
35
Facundo
Farias
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
21
Angelo
Martino
16
Francis
Mac
Allister
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
23
Mateo
Retegui
Колон
4-1-4-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:2
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.19
Rodrigo Aliendro 2 0.13
Cristian Ferreira2 2 0.13
Eric Meza 2 0.13
Wilson Morelo 1 0.06
Гольц Паоло 1 0.06
Кастро Алексис 1 0.06
Yeiler Goez 1 0.06
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0
Cristian Bernardi 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 4 0.25
Carlos Auzqui 4 0.25
Enzo Hernan Diaz 4 0.25
Mateo Retegui 3 0.19
Diego Valoyes 2 0.13
Hector Fertoli 2 0.13
Nahuel Tenaglia 2 0.13
Angelo Martino 1 0.06
Julian Malatini 1 0.06
Комар Хуан 0 0
Мендез Начо 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 1
Facundo Farias 4 0
Лертора Федерико 3 0
Rafael Delgado 3 0
Кастро Алексис 3 0
Facundo Garces 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Eric Meza 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Carlos Auzqui 6 0
Francis Mac Allister 4 0
Рафа II 3 0
Мендез Начо 3 0
Diego Valoyes 3 0
Angelo Martino 3 0
Nahuel Tenaglia 3 0
Mateo Retegui 3 0
Julian Malatini 3 0
Hector Fertoli 1 1
Комар Хуан 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
5
45%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
2
15%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
38%
5
21%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
4
17%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
6
38%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
4. Ланус 16 8 3 5 27 - 25 27
5. Эстудиантес Касерос 16 7 5 4 25 - 17 26
6. Колон 16 7 5 4 13 - 16 26
7. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
8. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
9. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
12. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
13. Унион Санта-Фе 16 6 3 7 19 - 23 21
14. Аргентинос Хуниорс 16 5 6 5 15 - 14 21
15. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
16. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
17. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
18. Атлетико Тукуман 16 5 4 7 16 - 23 19
19. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
20. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
22. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
23. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
8. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
9. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
12. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
13. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
14. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
15. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
18. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Эстудиантес Касерос 9 4 2 3 14 - 12 14
4. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
5. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
6. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
11. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
12. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
14. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
15. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
2. Уракан Jonathan Galvan 7 0
3. Уракан Cesar Ibanez 5 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кастро Алексис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Анлжело Мартино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Родриго Виллагра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Эрик Меза получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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