Аргентина: Лига професьональ 2021
Колон
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
13' Желтая карточкаEric Meza
26' Желтая карточкаRodrigo Villagra
39' Желтая карточкаAngelo Martino
1:0
40' ГолКастро Алексис
51' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
53' Желтая карточкаФормика Мауро
55' Желтая карточкаJulian Malatini
63' Желтая карточкаMateo Retegui
74' Желтая карточкаМендез Начо
90' Желтая карточкаCarlos Auzqui
21
Eric
Meza
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
13'
26'
39'
40'
1:0
53'
55'
63'
74'
90'
История личных встреч
Колон
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.19
|Rodrigo Aliendro
|2
|0.13
|Cristian Ferreira2
|2
|0.13
|Eric Meza
|2
|0.13
|Wilson Morelo
|1
|0.06
|Гольц Паоло
|1
|0.06
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Yeiler Goez
|1
|0.06
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|Cristian Bernardi
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|4
|0.25
|Carlos Auzqui
|4
|0.25
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.25
|Mateo Retegui
|3
|0.19
|Diego Valoyes
|2
|0.13
|Hector Fertoli
|2
|0.13
|Nahuel Tenaglia
|2
|0.13
|Angelo Martino
|1
|0.06
|Julian Malatini
|1
|0.06
|Комар Хуан
|0
|0
|Мендез Начо
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|1
|Facundo Farias
|4
|0
|Лертора Федерико
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Кастро Алексис
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Формика Мауро
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Carlos Auzqui
|6
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Рафа II
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Angelo Martino
|3
|0
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Julian Malatini
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Комар Хуан
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
5
45%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
2
15%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
38%
5
21%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
6
38%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|13 - 16
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|9.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|5
|6
|5
|15 - 14
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|4
|7
|16 - 23
|19
|19.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|23.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|14.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|5
|1