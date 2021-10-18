Аргентина: Лига професьональ 2021
Альдосиви
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
1:0
3' ГолКаутеруссио Мартин
19' Желтая карточкаAlan Velasco
40' Желтая карточкаРомеро Гастон
58' Желтая карточкаAyrton Costa
63' Желтая карточкаМиерс Маркос
72' Желтая карточкаСоса Себастьян
84' Желтая карточкаSergio Barreto
87' Вторая желтая карточкаSergio Barreto
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
36 David Sayago
-
-
-
-
11 Gaston Togni
-
26 Zarza
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
3'
19'
40'
58'
63'
72'
84'
87'
История личных встреч
Альдосиви
Индепендьенте Авельянеда
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.56
|Gaston Lodico
|3
|0.19
|Federico Gino
|1
|0.06
|Серро Франсиско
|1
|0.06
|Francisco Grahl
|1
|0.06
|Brian Guzman
|1
|0.06
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|7
|0.44
|Alan Sonora
|3
|0.19
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.19
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.06
|Ayrton Costa
|1
|0.06
|Rodrigo Marquez
|1
|0.06
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Alan Velasco
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|1
|Sergio Barreto
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
18%
2
22%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
5
56%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
7
39%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
30
14
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
5
17%
2
14%
61-75
7
23%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2
Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос - Альдосиви 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Гуабира 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:1
|16
|10
|4
|2
|30 - 12
|34
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|13 - 16
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|5
|6
|5
|15 - 14
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|4
|7
|16 - 23
|19
|19.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|21.
|Альдосиви
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|23.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|24.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|1:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|14.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|25.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:1
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|9
|1
|4
|4
|5 - 12
|7
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|8
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|5
|1