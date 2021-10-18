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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
3:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
13' Желтая карточка
Siro Rosane
0:1
22' Гол
Nicolas Fernandez I
1:1
31' Гол
Альварес Хулиан
36' Желтая карточка
Перуцци Джино
37' Желтая карточка
Пенья Фелипе
2:1
65' Гол
Альварес Хулиан
80' Желтая карточка
Julian Palacios
3:1
85' Гол
Альварес Хулиан
90'+4
1
Армани
Франко
16
Виго
Алекс
28
Пенья
Фелипе
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
24
Перес
Энцо
8
Палавесино
Агустин
11
Де
ла
Крус
Николас
30
Рольхейсер
Бенхамин
9
Альварес
Хулиан
12
Sebastian
Alberto
Torrico
4
Marcelo
Herrera2
30
Перуцци
Джино
3
Сапата
Кристиан
32
Francisco
Flores
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
38
Siro
Rosane
40
Alexis
Sabella
28
Cristian
Nahuel
Barrios
9
Ди
Санто
Франко
Ривер Плейт
4-4-2
Сан-Лоренсо
5-4-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Сан-Лоренсо

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

33 матча

39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.2%
60.6%
18.2%
7 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
1:2
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
2:1
П
2:1
ТМК
3:2
П
1:0
РС
0:1
РС
1:0
П
1:3
П
0:1
П
1:0
ТМ(
1:3
КС
0:0
П
1:0
КС
0:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
КС
0:1
КС
0:1
ПА
2:1
ПА
5:1
TPDV
2:2
ПА
0:0
ТМС
6:5
КЛ
2:2
КЛ
2:1
ПАК
2:0
TPDV
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 10 0.63
Ромеро Брайан 5 0.31
Де ла Крус Николас 4 0.25
Суарес Матиас 3 0.19
Карраскаль Хорхе 3 0.19
Перес Энцо 2 0.13
Сукулини Бруно 1 0.06
Зидан Энцо 1 0.06
Диас Пауло 1 0.06
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Палавесино Агустин 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рохас Роберт 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 4 0.25
Alexis Sabella 2 0.13
Ди Санто Франко 2 (1) 0.13
Перуцци Джино 1 0.06
Nicolas Fernandez5 1 0.06
Сапата Кристиан 1 0.06
Siro Rosane 1 0.06
Agustin Martegani 1 0.06
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.06
Francisco Flores 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Bruno Pitton 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Сукулини Бруно 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Каско Милтон 3 0
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перуцци Джино 6 1
Yeison Gordillo 5 0
Gabriel Rojas1 3 1
Julian Palacios 2 1
Siro Rosane 2 1
Ezequiel Cerutti 3 0
Сапата Кристиан 3 0
Nicolas Fernandez I 1 1
Ортигоса Нестор 2 0
Ди Санто Франко 2 0
Federico Gattoni 2 0
Nicolas Fernandez5 2 0
Marcelo Herrera2 2 0
Diego Rodriguez IV 1 0
Alexander Diaz 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

30
15
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
4
13%
1
7%
1-15
1
3%
6
40%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
0
0%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Уачипато - Сан-Лоренсо 0:3 12 де Октубре Итаугуа - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - 12 де Октубре Итаугуа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
4. Ланус 16 8 3 5 27 - 25 27
5. Эстудиантес Касерос 16 7 5 4 25 - 17 26
6. Колон 16 7 5 4 13 - 16 26
7. Велес Сарсфилд 16 6 7 3 22 - 12 25
8. Дефенса и Хустисия 16 6 6 4 20 - 13 24
9. Индепендьенте Авельянеда 16 6 6 4 17 - 15 24
10. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
11. Расинг Авельянеда 16 5 7 4 13 - 9 22
12. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
13. Унион Санта-Фе 16 6 3 7 19 - 23 21
14. Аргентинос Хуниорс 16 5 6 5 15 - 14 21
15. Химнасия Ла-Плата 16 5 6 5 13 - 16 21
16. Росарио Сентраль 16 6 2 8 23 - 23 20
17. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
18. Атлетико Тукуман 16 5 4 7 16 - 23 19
19. Атлетико Платенсе 16 4 7 5 18 - 19 19
20. Сан-Лоренсо 16 4 5 7 14 - 20 17
21. Альдосиви 16 5 1 10 17 - 29 16
22. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
23. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
24. Патронато Парана 16 3 6 7 13 - 19 15
25. Арсенал Саранди 16 2 7 7 6 - 20 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 16 2 6 8 15 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
8. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
9. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
12. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
13. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
14. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
15. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
18. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
25. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Эстудиантес Касерос 9 4 2 3 14 - 12 14
4. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
5. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
6. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
8. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
10. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
11. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
12. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
14. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
15. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
22. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
23. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Уракан Jonathan Galvan 7 0
4. Уракан Cesar Ibanez 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 5 1
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