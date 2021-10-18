Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
3:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
13' Желтая карточкаSiro Rosane
0:1
22' ГолNicolas Fernandez I
1:1
31' ГолАльварес Хулиан
36' Желтая карточкаПеруцци Джино
37' Желтая карточкаПенья Фелипе
2:1
65' ГолАльварес Хулиан
80' Желтая карточкаJulian Palacios
3:1
85' ГолАльварес Хулиан
16
Виго
Алекс
28
Пенья
Фелипе
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виго АлексЗащитник
-
28 Пенья ФелипеЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
Ход матча
13'
22'
31'
36'
37'
65'
2:1
80'
85'
3:1
История личных встреч
Ривер Плейт
Сан-Лоренсо
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
33 матча
39.4%
24.2%
36.4%
13 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.2%
60.6%
18.2%
7 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|10
|0.63
|Ромеро Брайан
|5
|0.31
|Де ла Крус Николас
|4
|0.25
|Суарес Матиас
|3
|0.19
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.19
|Перес Энцо
|2
|0.13
|Сукулини Бруно
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Диас Пауло
|1
|0.06
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Палавесино Агустин
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рохас Роберт
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|4
|0.25
|Alexis Sabella
|2
|0.13
|Ди Санто Франко
|2 (1)
|0.13
|Перуцци Джино
|1
|0.06
|Nicolas Fernandez5
|1
|0.06
|Сапата Кристиан
|1
|0.06
|Siro Rosane
|1
|0.06
|Agustin Martegani
|1
|0.06
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.06
|Francisco Flores
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Сукулини Бруно
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перуцци Джино
|6
|1
|Yeison Gordillo
|5
|0
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|Julian Palacios
|2
|1
|Siro Rosane
|2
|1
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Сапата Кристиан
|3
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|1
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|Ди Санто Франко
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Nicolas Fernandez5
|2
|0
|Marcelo Herrera2
|2
|0
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
30
15
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
4
13%
1
7%
1-15
1
3%
6
40%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
0
0%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Уачипато - Сан-Лоренсо 0:3 12 де Октубре Итаугуа - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - 12 де Октубре Итаугуа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Касерос
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|13 - 16
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|8.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|3
|7
|19 - 23
|21
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|5
|6
|5
|15 - 14
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|17.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|18.
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|4
|7
|16 - 23
|19
|19.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|21.
|Альдосиви
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|23.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|24.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|14.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|25.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Касерос
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|14.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|4.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|5
|1