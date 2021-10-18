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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
2:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
16' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
1:0
50' Гол
Валемарк Патрик
2:0
55' Гол
Бенгтссон Лео
58'
26
Абрахамссон
Петер
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
6
Фальцетас
Александр
5
Экполо
Годсвилл
8
Фрайберг
Эрик
17
Берггрен
Густав
25
Kristoffer
Lund
Hansen
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
8
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
18
Скуласон
Ари
16
Агардиус
Виктор
10
Леви
Йонатан
15
Бьёрк
Карл
9
Адегбенро
Самуэль
Хеккен
3-4-3
Норрчёпинг
3-4-3

Ход матча

16'
Экполо Годсвилл
 
50'
Валемарк Патрик
(Берггрен Густав)
1:0
51'
Траоре Бени
Фальцетас Александр
 
55'
Бенгтссон Лео
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Хеккен
Норрчёпинг

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
К
3:1
КШ
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.43
Валемарк Патрик 5 0.22
Бенгтссон Лео 4 0.17
Хейнтс Тобиас 3 0.13
Экполо Годсвилл 3 0.13
Траоре Бени 2 0.09
Ирандуст Далехо 2 0.09
Юссеф Али 2 0.09
Ольссон Мартин 1 0.04
Линдгрен Расмус 1 0.04
Берггрен Густав 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 14 0.61
Бьёрк Карл 5 0.22
Нюман Кристоффер 3 0.13
Вальквист Линус 2 0.09
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.09
Леви Йонатан 2 (1) 0.09
Скуласон Ари 2 0.09
Сема Майч 2 0.09
Агардиус Виктор 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Хакшабанович Сеад 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Франссон Александер 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 7 0
Хаммар Юхан 6 0
Берггрен Густав 5 0
Бенгтссон Лео 5 0
Ольссон Мартин 3 1
Фрайберг Эрик 4 0
Линдгрен Расмус 3 0
Карлссон Тобиас III 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Траоре Бени 1 0
Kristoffer Lund Hansen 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Агардиус Виктор 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Скуласон Ари 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Вальквист Линус 2 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Леви Йонатан 1 0
Кусу Манассе 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
21%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
1
7%
7
33%
76-90

Пропущено

19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
5
26%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

33
37
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
9%
5
14%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
9
27%
5
14%
31-45
10
30%
2
5%
46-60
4
12%
9
24%
61-75
3
9%
9
24%
76-90

Пропущено

32
23
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
22%
3
13%
1-15
2
6%
6
26%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
19%
5
22%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
6
19%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0
Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1 Хаммарбю - Хеккен 0:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0
Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
2. Юргорден 0:1 Заявка 23 13 5 5 37 - 19 44
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. Эльфсборг 1:0 Заявка 23 13 3 7 36 - 25 42
5. Норрчёпинг 0:2 Заявка 23 12 3 8 37 - 25 39
6. Кальмар Заявка 23 10 7 6 27 - 26 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Хеккен 2:0 Заявка 23 8 7 8 35 - 32 31
9. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Гётеборг Заявка 23 6 7 10 26 - 32 25
14. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
3. Юргорден 0:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 11 26
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг 1:0 Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг 0:2 Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен 2:0 Заявка 11 5 3 3 21 - 13 18
11. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
12. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг 1:0 Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Юргорден 0:1 Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 11 5 3 3 12 - 14 18
5. Норрчёпинг 0:2 Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
6. Хеккен 2:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Бенгтссон Лео бьет в цель!
  • 51'
    Фальцетас Александр уходит с поля. Benie Traore выходит вместо него
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Patrik Waalemark бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Экполо Годсвилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Норрчёпинг
3.02
3.78
3.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 2:0 Норрчёпинг онлайн




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