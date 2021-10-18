Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
2:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Бравида Арена
Норрчёпинг
16' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
1:0
50' ГолВалемарк Патрик
2:0
55' ГолБенгтссон Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
16'
50'
55'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Хеккен
Норрчёпинг
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.43
|Валемарк Патрик
|5
|0.22
|Бенгтссон Лео
|4
|0.17
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.13
|Экполо Годсвилл
|3
|0.13
|Траоре Бени
|2
|0.09
|Ирандуст Далехо
|2
|0.09
|Юссеф Али
|2
|0.09
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|Берггрен Густав
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|14
|0.61
|Бьёрк Карл
|5
|0.22
|Нюман Кристоффер
|3
|0.13
|Вальквист Линус
|2
|0.09
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.09
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.09
|Скуласон Ари
|2
|0.09
|Сема Майч
|2
|0.09
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Хаммар Юхан
|6
|0
|Берггрен Густав
|5
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Ольссон Мартин
|3
|1
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Скуласон Ари
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
21%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
1
7%
7
33%
76-90
Пропущено
19
10
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
2
20%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
5
26%
3
30%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
33
37
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
9%
5
14%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
9
27%
5
14%
31-45
10
30%
2
5%
46-60
4
12%
9
24%
61-75
3
9%
9
24%
76-90
Пропущено
32
23
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
22%
3
13%
1-15
2
6%
6
26%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
19%
5
22%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
6
19%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0
Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1 Хаммарбю - Хеккен 0:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0
Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|2.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|23
|13
|5
|5
|37 - 19
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|4.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|23
|13
|3
|7
|36 - 25
|42
|5.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|23
|12
|3
|8
|37 - 25
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|27 - 26
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 30
|37
|8.
|Хеккен
|2:0 Заявка
|23
|8
|7
|8
|35 - 32
|31
|9.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 19
|27
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|16 - 21
|23
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|2:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 13
|18
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 5
|16
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 14
|18
|5.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|6.
|Хеккен
|2:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 14
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0