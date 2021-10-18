Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

87' Г О О О О Л - Patrik Waalemark бьет в цель!

85' Г О О О О Л - Тойвио Йоона бьет в цель!

84' Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи

73' Г О О О О Л - Лунд Марко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

55' Г О О О О Л - Бенгтссон Лео бьет в цель!

51' Фальцетас Александр уходит с поля. Benie Traore выходит вместо него

50' Г О О О О Л - Patrik Waalemark бьет в цель!