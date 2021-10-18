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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Эльфсборг
0'
2' Желтая карточка
Странд Симон
0:1
20' Гол
Ольссон Симон
26' Желтая карточка
Эрикссон Магнус
37' Желтая карточка
Рёмер Андре
45' Желтая карточка
Фрик Пер
45' Желтая карточка
Кёкк Эллиот
47'
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
16
Лёфгрен
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
12
Банда
Эммануэль
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Юргорден
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

2'
 
Странд Симон
20'
0:1
Ольссон Симон
(Фрик Пер)
26'
Эрикссон Магнус
 
37'
 
Рёмер Андре
45'
 
Фрик Пер
45'
Кёкк Эллиот
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Юргорден
Эльфсборг

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 5 0.22
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.22
Эрикссон Магнус 4 0.17
Беркрот Никлас 4 0.17
Радетинац Харис 3 0.13
Ларссон Якоб 3 0.13
Экдаль Хьяльмар 3 0.13
Финнделл Хампус 3 0.13
Асоро Йоэль 2 0.09
Банда Эммануэль 2 0.09
Хольмберг Карл 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 6 0.26
Ндионе Мароки 5 (1) 0.22
Оккельс Йеппе 5 0.22
Бернхардссон Александер 4 0.17
Ларссон Йохан 2 0.09
Альм Расмус 2 0.09
Вяйсянен Лео 2 0.09
Ольссон Симон 2 0.09
Гояни Роберт 1 0.04
Хольст Фредерик 1 0.04
Рёмер Андре 1 (1) 0.04
Ондрейка Якоб 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Мауду 1 0.04
Холмен Самуэль 1 (1) 0.04
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 1
Ларссон Якоб 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Кёкк Эллиот 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 5 0
Роннинг Тим 3 1
Холмен Самуэль 4 0
Хольст Фредерик 4 0
Странд Симон 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Мауду 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
13%
4
29%
1-15
5
21%
2
14%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
2
15%
6
29%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
4
19%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
6
46%
76-90

Забито

37
35
21 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 3
5
14%
10
29%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
5
14%
7
20%
76-90

Пропущено

18
25
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
5
28%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1
Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эльфсборг - Эребру 2:1 Гётеборг - Эльфсборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
2. Юргорден 0:1 Заявка 23 13 5 5 37 - 19 44
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. Эльфсборг 1:0 Заявка 23 13 3 7 36 - 25 42
5. Норрчёпинг 0:2 Заявка 23 12 3 8 37 - 25 39
6. Кальмар Заявка 23 10 7 6 27 - 26 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Хеккен 2:0 Заявка 23 8 7 8 35 - 32 31
9. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Гётеборг Заявка 23 6 7 10 26 - 32 25
14. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
3. Юргорден 0:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 11 26
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг 1:0 Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг 0:2 Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен 2:0 Заявка 11 5 3 3 21 - 13 18
11. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
12. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг 1:0 Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Юргорден 0:1 Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 11 5 3 3 12 - 14 18
5. Норрчёпинг 0:2 Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
6. Хеккен 2:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кёкк Эллиот получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Эрикссон Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ольссон Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Странд Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Эльфсборг
4.84
3.82
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 0:1 Эльфсборг онлайн




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