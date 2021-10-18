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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
0:3
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
3' Желтая карточка
Странд Симон
0:1
20' Гол
Ольссон Симон
26' Желтая карточка
Эрикссон Магнус
37' Желтая карточка
Рёмер Андре
45' Желтая карточка
Фрик Пер
45' Желтая карточка
Кёкк Эллиот
0:2
50' Гол
Альм Расмус
63' Желтая карточка
Экдаль Хьяльмар
0:3
77' Гол
Альм Расмус
90' Желтая карточка
Холмен Самуэль
90'+5
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
16
Лёфгрен
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
12
Банда
Эммануэль
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Юргорден
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

3'
 
Странд Симон
20'
0:1
Ольссон Симон
(Фрик Пер)
26'
Эрикссон Магнус
 
37'
 
Рёмер Андре
45'
 
Фрик Пер
45'
Кёкк Эллиот
 
50'
0:2
Альм Расмус
(Фрик Пер)
63'
Экдаль Хьяльмар
 
64'
Асоро Йоэль
Хольмберг Карл
 
71'
Адеми Альбион
Беркрот Никлас
 
75'
 
Бернхардссон Александер
Оккельс Йеппе
77'
0:3
Альм Расмус
(Бернхардссон Александер)
83'
Хиен Исак
Чилуфя Эдвард
 
85'
 
Ондрейка Якоб
Альм Расмус
88'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
88'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
90'
 
Холмен Самуэль

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Юргорден
Эльфсборг

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 5 0.22
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.22
Эрикссон Магнус 4 0.17
Беркрот Никлас 4 0.17
Радетинац Харис 3 0.13
Ларссон Якоб 3 0.13
Экдаль Хьяльмар 3 0.13
Финнделл Хампус 3 0.13
Асоро Йоэль 2 0.09
Банда Эммануэль 2 0.09
Хольмберг Карл 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 6 0.26
Ндионе Мароки 5 (1) 0.22
Оккельс Йеппе 5 0.22
Бернхардссон Александер 4 0.17
Альм Расмус 4 0.17
Ларссон Йохан 2 0.09
Вяйсянен Лео 2 0.09
Ольссон Симон 2 0.09
Гояни Роберт 1 0.04
Хольст Фредерик 1 0.04
Рёмер Андре 1 (1) 0.04
Ондрейка Якоб 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Мауду 1 0.04
Холмен Самуэль 1 (1) 0.04
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 1
Ларссон Якоб 3 0
Кёкк Эллиот 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 6 0
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Хольст Фредерик 4 0
Странд Симон 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Мауду 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
13%
4
24%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
7
29%
29%
3
18%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
15%
6
29%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
4
19%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
6
46%
76-90

Забито

37
38
21 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
5
14%
10
26%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
5
14%
8
21%
76-90

Пропущено

21
25
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1
Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эльфсборг - Эребру 2:1 Гётеборг - Эльфсборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
2. Юргорден Заявка 23 13 5 5 37 - 21 44
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. Эльфсборг Заявка 23 13 3 7 38 - 25 42
5. Норрчёпинг Заявка 23 12 3 8 37 - 28 39
6. Кальмар Заявка 23 10 7 6 27 - 26 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Хеккен Заявка 23 8 7 8 38 - 32 31
9. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Гётеборг Заявка 23 6 7 10 26 - 32 25
14. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
3. Юргорден Заявка 12 8 2 2 24 - 13 26
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 11 5 3 3 24 - 13 18
11. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
12. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 11 5 3 3 12 - 14 18
5. Норрчёпинг Заявка 12 5 1 6 16 - 18 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кёкк Эллиот получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Эрикссон Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ольссон Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Странд Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Юргорден 0:3 Эльфсборг онлайн




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