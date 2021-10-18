Швеция: Аллсвенскан 2021
Юргорден
0:3
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Эльфсборг
3' Желтая карточкаСтранд Симон
0:1
20' ГолОльссон Симон
26' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
37' Желтая карточкаРёмер Андре
45' Желтая карточкаФрик Пер
45' Желтая карточкаКёкк Эллиот
0:2
50' ГолАльм Расмус
63' Желтая карточкаЭкдаль Хьяльмар
0:3
77' ГолАльм Расмус
90' Желтая карточкаХолмен Самуэль
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хиен ИсакЗащитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
3'
20'
0:1
26'
37'
45'
45'
50'
0:2
63'
77'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Юргорден
Эльфсборг
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|5
|0.22
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.22
|Эрикссон Магнус
|4
|0.17
|Беркрот Никлас
|4
|0.17
|Радетинац Харис
|3
|0.13
|Ларссон Якоб
|3
|0.13
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.13
|Финнделл Хампус
|3
|0.13
|Асоро Йоэль
|2
|0.09
|Банда Эммануэль
|2
|0.09
|Хольмберг Карл
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|6
|0.26
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.22
|Оккельс Йеппе
|5
|0.22
|Бернхардссон Александер
|4
|0.17
|Альм Расмус
|4
|0.17
|Ларссон Йохан
|2
|0.09
|Вяйсянен Лео
|2
|0.09
|Ольссон Симон
|2
|0.09
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.04
|Ондрейка Якоб
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|1
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|7
|0
|Фрик Пер
|6
|0
|Холмен Самуэль
|5
|0
|Роннинг Тим
|3
|1
|Хольст Фредерик
|4
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Гояни Роберт
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Мауду
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
13%
4
24%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
7
29%
29%
3
18%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
2
15%
6
29%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
4
19%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
6
46%
76-90
Забито
37
38
21 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
5
14%
10
26%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
9
24%
5
13%
31-45
4
11%
5
13%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
5
14%
8
21%
76-90
Пропущено
21
25
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1
Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эльфсборг - Эребру 2:1 Гётеборг - Эльфсборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|37 - 21
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|38 - 25
|42
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|37 - 28
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|27 - 26
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 30
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 32
|31
|9.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 19
|27
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|16 - 21
|23
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Юргорден
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 13
|18
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 5
|16
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 14
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 18
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 14
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0