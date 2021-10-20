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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
0:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
36' Желтая карточка
Guillermo Fratta
42' Желтая карточка
Руис Алан
45' Желтая карточка
Алеман Брайн
45' Желтая карточка
Gonzalo Goni
52' Желтая карточка
Emiliano Mendez
0:1
67' Гол
Карбонеро Йохан
71' Желтая карточка
Julian Navas
75' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль
78' Желтая карточка
Manuel Insurralde
82' Желтая карточка
Рей Родриго
88' Желтая карточка
Rodrigo Holgado
90'+5
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
11
Nicolas
Castro1
21
Leonel
Picco
5
Emiliano
Mendez
27
Facundo
Kruspzky
9
Lucas
Albertengo
10
Руис
Алан
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
18
Коласо
Николас
10
Алеман
Брайн
5
Чеккини
Эмануэль
11
Матеас
Перез
Гарсия
22
Matias
Miranda
7
Карбонеро
Йохан
37
Sebastian
Cocimano
Арсенал Саранди
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0
ТМК
2:0
П
2:2
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 2 0.12
Руис Алан 1 0.06
Mateo Carabajal 1 0.06
Leonel Picco 1 0.06
Brian Farioli 1 (1) 0.06
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0
Alejo Antilef 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карбонеро Йохан 3 0.18
Leandro Contin 2 0.12
Luis Miguel Rodriguez 2 0.12
Матеас Перез Гарсия 2 0.12
Guillermo Fratta 2 0.12
Алеман Брайн 1 0.06
Leonardo Morales 1 0.06
German Guiffrey 1 0.06
Francisco Gerometta 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 5 0
Julian Navas 4 0
Эмилиано Папа 3 0
Gaston Suso 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Руис Алан 2 0
Lucas Albertengo 2 0
Массола Николас 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Brian Farioli 1 0
Leonel Picco 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Insurralde 4 1
Matias Melluso 5 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Nery Leyes 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Алеман Брайн 2 0
Leandro Contin 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Leonardo Morales 1 0
Рей Родриго 1 0
Erik Ramirez 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Harrinson Mancilla 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Пропущено

13
4
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
31%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
20%
2
13%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Спортинг Кристал - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Боливар 3:1 Вильстерман - Арсенал Саранди 1:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 11 3 2 32 - 12 36
2. Тальерес Кордоба 16 10 2 4 24 - 14 32
3. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
4. Ланус 0:0 17 8 4 5 27 - 25 28
5. Бока Хуниорс 16 7 6 3 19 - 12 27
6. Эстудиантес Ла Плата 16 7 5 4 25 - 17 26
7. Колон 16 7 5 4 13 - 16 26
8. Дефенса и Хустисия 17 6 7 4 23 - 16 25
9. Химнасия Ла-Плата 17 6 6 5 14 - 16 24
10. Индепендьенте Авельянеда 16 6 6 4 17 - 15 24
11. Годой Крус 16 6 5 5 25 - 20 23
12. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
13. Уракан 16 5 7 4 12 - 12 22
14. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
15. Аргентинос Хуниорс 16 5 6 5 15 - 14 21
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
18. Сармиенто 16 5 4 7 18 - 20 19
19. Атлетико Тукуман 16 5 4 7 16 - 23 19
20. Сан-Лоренсо 0:0 17 4 6 7 14 - 20 18
21. Ньюэллс Олд Бойз 16 4 4 8 17 - 24 16
22. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
23. Альдосиви 16 5 1 10 17 - 29 16
24. Банфилд 16 2 9 5 11 - 15 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 17 2 6 9 16 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 7 6 1 0 14 - 2 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
5. Химнасия Ла-Плата 9 4 4 1 7 - 4 16
6. Ланус 0:0 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
8. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
9. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Сан-Лоренсо 0:0 8 3 3 2 9 - 6 12
12. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
13. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
14. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
15. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 11 - 5 12
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
19. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
20. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
4. Ланус 0:0 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
8. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
13. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 8 2 0 6 6 - 16 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 0:0 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 0 4 4 3 - 7 4
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 3
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Уракан Jonathan Galvan 7 0
4. Уракан Cesar Ibanez 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Гонсало Гони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Алеман Брайн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Руис Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Гильермо Фратта получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:1 Химнасия Ла-Плата онлайн




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