Аргентина: Лига професьональ 2021
Арсенал Саранди
0:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
36' Желтая карточкаGuillermo Fratta
42' Желтая карточкаРуис Алан
45' Желтая карточкаАлеман Брайн
45' Желтая карточкаGonzalo Goni
52' Желтая карточкаEmiliano Mendez
0:1
67' ГолКарбонеро Йохан
71' Желтая карточкаJulian Navas
75' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
78' Желтая карточкаManuel Insurralde
82' Желтая карточкаРей Родриго
88' Желтая карточкаRodrigo Holgado
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
21
Leonel
Picco
10
Руис
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Руис АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
Ход матча
36'
42'
45'
45'
52'
67'
71'
75'
82'
88'
История личных встреч
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0.12
|Руис Алан
|1
|0.06
|Mateo Carabajal
|1
|0.06
|Leonel Picco
|1
|0.06
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.06
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карбонеро Йохан
|3
|0.18
|Leandro Contin
|2
|0.12
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.12
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.12
|Guillermo Fratta
|2
|0.12
|Алеман Брайн
|1
|0.06
|Leonardo Morales
|1
|0.06
|German Guiffrey
|1
|0.06
|Francisco Gerometta
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Julian Navas
|4
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Lucas Albertengo
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Matias Melluso
|5
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Алеман Брайн
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90
Пропущено
13
4
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
31%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
20%
2
13%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Спортинг Кристал - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Боливар 3:1 Вильстерман - Арсенал Саранди 1:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3
Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|4.
|Ланус
|0:0
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|5.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|7.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|13 - 16
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|6
|5
|14 - 16
|24
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|11.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|12.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|13.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|5
|6
|5
|15 - 14
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|18.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|19.
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|4
|7
|16 - 23
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|23.
|Альдосиви
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|24.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|2
|6
|9
|16 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|0:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Ланус
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|4.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|5
|1