Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
1:1
Второй тайм: 46'
Велес Сарсфилд
0:1
29' ГолМанкуэльо Федерико
1:1
40' ГолМартинес Алекс
12
Jonathan
Bay
24
Matias
Mier
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
29'
40'
1:1
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Велес Сарсфилд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.29
|Мартинес Алекс
|3
|0.18
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.12
|Рибас Себастьян
|2
|0.12
|Мелано Лукас
|2
|0.12
|Pablo Arganaraz
|1
|0.06
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jesus Soraire
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|5 (1)
|0.29
|Thiago Almada
|4
|0.24
|Luca Orellano
|2
|0.12
|Манкуэльо Федерико
|2
|0.12
|Адриан Рикардо
|2
|0.12
|Agustin Bouzat
|2
|0.12
|Ортега Франсиско
|1
|0.06
|Дженсон Лукас
|1
|0.06
|Matias De los Santos II
|1
|0.06
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.06
|Касерес Сантьяго
|1
|0.06
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Oscar Salomon
|5
|0
|Milton Gimenez
|4
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Поблет Херонимо
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Адриан Рикардо
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
50%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
60%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
33%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
33%
8
47%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
33%
9
43%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
18%
3
23%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|11
|3
|2
|32 - 12
|36
|2.
|Тальерес Кордоба
|16
|10
|2
|4
|24 - 14
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ланус
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|13 - 16
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|17
|6
|8
|3
|23 - 13
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|6
|6
|4
|17 - 15
|24
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|12.
|Уракан
|16
|5
|7
|4
|12 - 12
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|5
|6
|5
|15 - 14
|21
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|6
|5
|13 - 16
|21
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|18.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|19.
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|4
|7
|16 - 23
|19
|20.
|Сан-Лоренсо
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|22.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|23.
|Альдосиви
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|24.
|Банфилд
|16
|2
|9
|5
|11 - 15
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|17
|2
|7
|8
|16 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|6.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|8.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|13.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|15.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|25.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|4.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|11.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|8
|2
|4
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|22.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|23.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|3
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|4.
|Уракан
|Cesar Ibanez
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|5
|1