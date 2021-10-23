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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
3:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
14' Гол
Чилуфя Эдвард
2:0
23' Гол
Экдаль Хьяльмар
3:0
35' Гол
Банда Эммануэль
40' Желтая карточка
Ринг Себастьян
3:1
49' Гол
Ринг Джонатан
61'
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
16
Лёфгрен
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
9
Радетинац
Харис
12
Банда
Эммануэль
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
32
Хёгг
Лукас
23
Стенмарк
Йохан
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
7
Юханссон
Петр
11
Ринг
Джонатан
31
Фролинг
Нильс
Юргорден
4-3-3
Кальмар
4-3-3

Ход матча

14'
Чилуфя Эдвард
(Беркрот Никлас)
1:0
23'
Экдаль Хьяльмар
(Эрикссон Магнус)
2:0
35'
Банда Эммануэль
3:0
40'
 
Ринг Себастьян
46'
 
Янссон Исак
Стенмарк Йохан
49'
3:1
Ринг Джонатан
(Янссон Исак)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Юргорден
Кальмар

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

56.7%
10%
33.3%
17 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 6 0.25
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.21
Эрикссон Магнус 4 0.17
Беркрот Никлас 4 0.17
Экдаль Хьяльмар 4 0.17
Радетинац Харис 3 0.13
Ларссон Якоб 3 0.13
Банда Эммануэль 3 0.13
Финнделл Хампус 3 0.13
Асоро Йоэль 2 0.08
Хольмберг Карл 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 9 (2) 0.38
Ринг Джонатан 5 (1) 0.21
Янссон Исак 4 0.17
Фролинг Нильс 3 0.13
Ромариньо Перейра 2 0.08
Ринг Себастьян 2 0.08
Бергквист Дуг 1 0.04
Шёстедт Расмус 1 0.04
Стенмарк Йохан 1 0.04
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 1
Ларссон Якоб 3 0
Кёкк Эллиот 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Юханссон Петр 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
12
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
3
25%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
1
4%
4
33%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
31%
3
21%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

37
27
21 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
5
14%
1
4%
1-15
7
19%
4
15%
16-30
9
24%
3
11%
31-45
4
11%
6
22%
46-60
7
19%
7
26%
61-75
5
14%
6
22%
76-90

Пропущено

21
26
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
5%
8
31%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1
Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3:1 Заявка 24 14 5 5 40 - 22 47
2. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
3. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
4. Эльфсборг Заявка 23 13 3 7 38 - 25 42
5. Норрчёпинг Заявка 23 12 3 8 37 - 28 39
6. Кальмар 1:3 Заявка 24 10 7 7 28 - 29 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Хеккен Заявка 23 8 7 8 38 - 32 31
9. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Гётеборг Заявка 23 6 7 10 26 - 32 25
14. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден 3:1 Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар 1:3 Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 11 5 3 3 24 - 13 18
11. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
12. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден 3:1 Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар 1:3 Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 12 5 1 6 16 - 18 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Чолак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Кальмар Ринг Себастьян 8 0
4. Сириус Хелльборг Адам 8 0
5. Эребру Сковгор Андреас 6 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Кальмар
1.75
5.62
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 3:1 Кальмар онлайн




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