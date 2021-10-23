Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

Должен был быть гол! Stefan Blanaru имел отличный шанс, но Eduard Pap не дал голу состоятся!

Jaja выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Jaja навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Richard Sila предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Штрафной исполнил Онгенда Эрвин , после его удара Razvan Ducan сделал классный сейв. Угловой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Игрок Сано Мусса из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Миовени выполняет удар от ворот.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Dorinel Oancea получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Jaja на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Судья подбегает и показывает Скарлатаче Адриан из команды Миовени отложенную желтую карточку за фол.

42' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

42' Richard Sila из команды Ботошани делает пас партнеру.

42' Онгенда Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Lucian Dumitriu из команды Миовени отправил кросс в штрафную...

40' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

39' Lucian Dumitriu из команды Миовени делает пас партнеру.

39' Richard Sila из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

38' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Mateus Criciuma навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

33' Игрок Jaja из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Ботошани выполняет удар от ворот.

33' Сано Мусса решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Тирковеану Андрей получил желтую карточку от судьи

31' Ботошани выполняет удар от ворот.

31' Сано Мусса не смог попасть в створ ударом издали

31' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ботошани выполняет удар от ворот.

28' Stefan Blanaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Richard Sila наказан за толчок Скарлатаче Адриан

25' Jaja пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

25' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

25' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Jaja из команды Ботошани в офсайде

23' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Bogdan Rusu имел все шансы забить, но Eduard Pap сделал отличный сейв!

22' Lucian Dumitriu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

22' Stefan Blanaru мяч отрикошетил от ворот

21' Lucian Dumitriu из команды Миовени делает пас партнеру.

21' Удар от ворот произведет Миовени

20' Эрве Каж получил травму и заменен. Jaja выходит на поле.

20' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сано Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Bogdan Rusu из команды Миовени пробил штрафной и попал в стенку. Мяч срикошетил по хитрой траектории, но Eduard Pap отправил мяч на угловой.'

15' Mateus Criciuma пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

15' Richard Sila из команды Ботошани делает пас партнеру.

14' Удар от ворот произведет Миовени

14' Богдан Раковитан делает длинную передачу вперед

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Миовени

12' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Эрве Каж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Миовени

4' Удар от ворот произведет Миовени

4' Richard Sila из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

4' Richard Sila из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

3' Stefan Blanaru из команды Миовени пасует в штрафную, но Пап Эдуард выходит и ловит мяч.

3' Миовени выполняет удар от ворот.

3' Игрок Mateus Criciuma из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Миовени начинает с центра поля