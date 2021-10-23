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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Миовени
1:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
32' Желтая карточка
Тирковеану Андрей
42' Желтая карточка
Скарлатаче Адриан
1:0
60' Гол
Guilherme Gomes Garutti
66' Желтая карточка
Dorinel Oancea
68' Желтая карточка
Сила Ришар
72' Желтая карточка
Сербаника Даниел
73' Желтая карточка
Mateus Criciuma
1:0
90' Не забитый пенальти
Сила Ришар
1:1
90' Гол
Раковитан Богдан
90' Желтая карточка
Флореску Эдуард
90'+5
68
Дукан
Рэзван
27
Guilherme
Gomes
Garutti
15
Скарлатаче
Адриан
25
Балаур
Ионуц
26
Dorinel
Oancea
23
Панаит
Андрей
11
Думитриу
Лучан
30
Сербаника
Даниел
24
Сано
Мусса
90
Bogdan
Rusu
19
Stefan
Blanaru
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
25
Раковитан
Богдан
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
8
Тирковеану
Андрей
18
Эджума
Малком
10
Онгенда
Эрвин
9
Mateus
Criciuma
24
Сила
Ришар
89
Эрве
Каж
Миовени
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 3 0.23
Бузьюк Александру 2 (2) 0.15
Думитриу Лучан 1 0.08
Guilherme Gomes Garutti 1 0.08
Сано Мусса 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.23
Дава Джойским 2 0.15
Эрве Каж 2 (1) 0.15
Роман Михай 1 0.08
Киндриш Андрей 1 0.08
Петковски Петар 1 0.08
Папа Энрико 1 0.08
Раковитан Богдан 1 0.08
Mateus Criciuma 1 0.08
Браун Кристофер 0 0
Эджума Малком 0 0
Цигэнашу Александр 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузьюк Александру 3 1
Скарлатаче Адриан 4 0
Dorinel Oancea 2 1
Думитриу Лучан 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Daniel Toma 3 0
Панаит Андрей 3 0
Кристя Андрей 2 0
Балаур Ионуц 2 0
Сербаника Даниел 2 0
Bogdan Rusu 1 0
Сано Мусса 1 0
Ionut Burnea 1 0
Guilherme Gomes Garutti 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 4 0
Цигэнашу Александр 4 0
Шерони Алин 4 0
Папа Энрико 4 0
Эджума Малком 2 1
Браун Кристофер 3 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Роман Михай 1 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Тирковеану Андрей 1 0
Mateus Criciuma 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

12
4
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
3
75%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Миовени 2:2 Миовени - Дунэря Кэлэраши 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Миовени 4:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
Ботошани
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Ботошани 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 11 4 10 31 - 24 37
2. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
3. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
4. Ботошани 13 6 6 1 13 - 9 24
5. Волунтари 13 8 0 5 17 - 15 24
6. Рапид Бухарест 0:0 13 6 4 3 15 - 9 22
7. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
8. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Миовени 13 3 3 7 7 - 17 12
12. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 0:0 13 2 2 9 10 - 28 8
15. Академика Клинчени 12 0 3 9 9 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 3 2 21 - 7 27
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 0:0 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Динамо Бухарест 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
12. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 0:0 6 3 3 0 9 - 4 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 0:0 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Университатя Крайова Маркович Йован 5 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
3. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Академика Клинчени Каскини Баутиста 6 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Миовени 1:1 Ботошани онлайн




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