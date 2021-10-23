Румыния: Первая лига 2021-2022
32' Желтая карточкаТирковеану Андрей
42' Желтая карточкаСкарлатаче Адриан
1:0
60' ГолGuilherme Gomes Garutti
66' Желтая карточкаDorinel Oancea
68' Желтая карточкаСила Ришар
72' Желтая карточкаСербаника Даниел
73' Желтая карточкаMateus Criciuma
1:0
90' Не забитый пенальтиСила Ришар
1:1
90' ГолРаковитан Богдан
90' Желтая карточкаФлореску Эдуард
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
24
Сано
Мусса
90
Bogdan
Rusu
32
Шерони
Алин
24
Сила
Ришар
89
Эрве
Каж
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сано МуссаНападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
89 Эрве КажНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
-
42 Лупета ЖусиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Alin Bejan
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
60'
66'
68'
72'
73'
90'
1:0
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|3
|0.23
|Бузьюк Александру
|2 (2)
|0.15
|Думитриу Лучан
|1
|0.08
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.08
|Сано Мусса
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.23
|Дава Джойским
|2
|0.15
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.15
|Роман Михай
|1
|0.08
|Киндриш Андрей
|1
|0.08
|Петковски Петар
|1
|0.08
|Папа Энрико
|1
|0.08
|Раковитан Богдан
|1
|0.08
|Mateus Criciuma
|1
|0.08
|Браун Кристофер
|0
|0
|Эджума Малком
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузьюк Александру
|3
|1
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Dorinel Oancea
|2
|1
|Думитриу Лучан
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Daniel Toma
|3
|0
|Панаит Андрей
|3
|0
|Кристя Андрей
|2
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Сербаника Даниел
|2
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Сано Мусса
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|4
|0
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Тирковеану Андрей
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
12
4
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
3
75%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
17
9
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
6
67%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Миовени 2:2 Миовени - Дунэря Кэлэраши 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Миовени 4:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
Ботошани
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Ботошани 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|11
|4
|10
|31 - 24
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|3.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Ботошани
|13
|6
|6
|1
|13 - 9
|24
|5.
|Волунтари
|13
|8
|0
|5
|17 - 15
|24
|6.
|Рапид Бухарест
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 9
|22
|7.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|8.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Миовени
|13
|3
|3
|7
|7 - 17
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|0:0
|13
|2
|2
|9
|10 - 28
|8
|15.
|Академика Клинчени
|12
|0
|3
|9
|9 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|3
|2
|21 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|12.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|0:0
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|5
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|6
|0