Румыния: Первая лига 2021-2022
Волунтари
0:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Арджеш
24' Желтая карточкаЛопеш Марселу
42' Желтая карточкаАким Космин
48' Желтая карточкаАрмаш Игорь
52' Желтая карточкаРайнов Мартин
0:1
64' ГолДумитрашку Денис
0:2
80' ГолПалич Антун
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
Ход матча
24'
42'
48'
52'
64'
0:1
80'
0:2
Владение мячом
История личных встреч
Волунтари
Арджеш
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|4
|0.31
|Костин Кристиан
|4
|0.31
|Георге Ион
|3
|0.23
|Немец Адам
|3
|0.23
|Лопеш Марселу
|1
|0.08
|Фюлёп Лоран
|1
|0.08
|Армаш Игорь
|1
|0.08
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.23
|Виана Диогу
|2
|0.15
|Турда Григоре
|2
|0.15
|Думитру Кристиан
|1
|0.08
|Думитрашку Денис
|1
|0.08
|Палич Антун
|1
|0.08
|Ариас Яфар
|1
|0.08
|Alexandru Isfan
|1
|0.08
|Сед Ахмед
|0
|0
|Joao Miguel
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Немец Адам
|4
|0
|Дроппа Лукаш
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Лопеш Марселу
|4
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Райнов Мартин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Мушат Николае
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Mihaita Ianovschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
4
40%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
4
24%
4
33%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
15
7
1 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0
Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0
Арджеш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1
Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|11
|4
|10
|31 - 24
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|3.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Волунтари
|13
|8
|0
|5
|17 - 15
|24
|5.
|Ботошани
|12
|6
|5
|1
|12 - 8
|23
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|8.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|12
|0
|3
|9
|9 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|3
|2
|21 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|12.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|5
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|6
|0