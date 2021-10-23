Второй тайм

94' Арджеш заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Арджеш

92' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

92' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Мушат Николае из команды Арджеш делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

90' Denis Dumitrascu из команды Арджеш делает навес прямо в штрафную.

90' Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Мушат Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

88' Волунтари выполняет удар от ворот.

87' Как он промахнулся? Denis Dumitrascu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Арджеш

83' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Мелеке Ульрих не смог попасть в створ ударом издали

80' Супер-замена от тренера! Палич Антун только вышел на поле и уже забил!

80' Г О О О О Л - Палич Антун забивает ударом с левой ноги!

80' Mihai Popa ошибается в защите.

80' Плохо сыграл Бричаг Марьюс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Арджеш

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Лопеш Марселу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Denis Dumitrascu наказан за толчок Тамаш Габриэль

76' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

76' Удар от ворот произведет Арджеш

74' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

73' Тофан Костинел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Арджеш

71' Мелеке Ульрих из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Удар от ворот произведет Арджеш

70' Cristian Costin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Удар от ворот произведет Арджеш

68' Раца Вадим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Супер-замена от тренера! Denis Dumitrascu только вышел на поле и уже забил!

64' Г О О О О Л - Denis Dumitrascu забивает ударом с левой ноги!

64' Плохо сыграл Cristian Costin - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Denis Dumitrascu наказан за толчок Армаш Игорь

62' Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Аким Космин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Denis Dumitrascu из команды Арджеш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

58' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Волунтари выполняет удар от ворот.

58' Joao Miguel оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Тактическая замена. Виана Диогу уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

57' Мелеке Ульрих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

55' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Судья подбегает и показывает Райнов Мартин из команды Арджеш отложенную желтую карточку за фол.

51' Cristian Costin задерживает мяч рукой

51' Волунтари выполняет удар от ворот.

50' Думитру Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

49' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи

48' Удар от ворот произведет Арджеш

48' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.