  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Волунтари
0:2
Конец матча

Стадион:
Арджеш
0'
24' Желтая карточка
Лопеш Марселу
42' Желтая карточка
Аким Космин
48' Желтая карточка
Армаш Игорь
52' Желтая карточка
Райнов Мартин
0:1
64' Гол
Думитрашку Денис
0:2
80' Гол
Палич Антун
90'+4
71
Попа
Михай
2
Аким
Космин
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
22
Раца
Вадим
3
Мелеке
Ульрих
8
Георге
Ион
6
Бричаг
Марьюс
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
7
Виана
Диогу
8
Сербан
Ионут
II
9
Думитру
Кристиан
11
Alexandru
Isfan
Волунтари
Арджеш

История личных встреч

Волунтари
Арджеш

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 4 0.31
Костин Кристиан 4 0.31
Георге Ион 3 0.23
Немец Адам 3 0.23
Лопеш Марселу 1 0.08
Фюлёп Лоран 1 0.08
Армаш Игорь 1 0.08
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.23
Виана Диогу 2 0.15
Турда Григоре 2 0.15
Думитру Кристиан 1 0.08
Думитрашку Денис 1 0.08
Палич Антун 1 0.08
Ариас Яфар 1 0.08
Alexandru Isfan 1 0.08
Сед Ахмед 0 0
Joao Miguel 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 5 0
Аким Космин 3 1
Немец Адам 4 0
Дроппа Лукаш 4 0
Рикардинью XI 4 0
Лопеш Марселу 4 0
Армаш Игорь 3 0
Костин Кристиан 1 1
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Раца Вадим 1 0
Влад Александру 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Бричаг Марьюс 1 0
Георге Ион 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэнасе Кристиан 3 0
Меца Давид 3 0
Райнов Мартин 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Турда Григоре 3 0
Болдор Деян 2 0
Хонциу Георгиан 2 0
Тофан Костинел 2 0
Мушат Николае 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Телес Руан 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Mihaita Ianovschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
4
24%
4
33%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

15
7
1 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0
Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0
Арджеш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1
Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 11 4 10 31 - 24 37
2. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
3. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
4. Волунтари 13 8 0 5 17 - 15 24
5. Ботошани 12 6 5 1 12 - 8 23
6. Рапид Бухарест 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
8. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
12. Миовени 12 3 2 7 6 - 16 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 12 0 3 9 9 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 3 2 21 - 7 27
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
12. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
5. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Университатя Крайова Маркович Йован 5 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
3. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Академика Клинчени Каскини Баутиста 6 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волунтари 0:2 Арджеш онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 