Первый тайм

49' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Плохо сыграл Дандя Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Albert Stahl мяч отрикошетил от ворот

44' Отличные скиллы показывает Albert Stahl, обводя своих соперников

44' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

43' Раду Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Рэуцэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Catalin Hlistei из команды Рапид Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Albert Stahl возвращается на поле.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Albert Stahl получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Сореску Деян получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Сореску Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бэлан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Торже Андрей-Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

23' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бэлан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ивановски Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Catalin Hlistei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Григоре Драгош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

13' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Эспиноза Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Albert Stahl нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Эспиноза Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Иту Кэтэлин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Торже Андрей-Габриэль нанес удар, мяч был парирован, но Horatiu Moldovan не удержал его в руках.

3' Horatiu Moldovan не дал случится голу! Рэуцэ Александру должен был забивать, но Horatiu Moldovan сделал отличный сейв

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру