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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
13' Желтая карточка
Григоре Драгош
45'+4
91
Илиев
Пламен
22
Сореску
Деян
4
Пинту
Андре
27
Григоре
Рикардо
3
Раду
Йонуц
9
Торже
Андрей-Габриэль
5
Рэуцэ
Александру
30
Эспиноза
Мишель
8
Иту
Кэтэлин
44
Ивановски
Мирко
29
Мэгуряну
Кэтэлин
31
Молдован
Хорациу
30
Дандя
Александру
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
77
Белу
Клаудиу
23
Албу
Кристиан
4
Црепуля
Любян
94
Catalin
Hlistei
7
Antonio
Sefer
9
Бэлан
Адриан
29
Стахл
Алберт
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

Ход матча

13'
 
Григоре Драгош
40'
Матей Космин
Рэуцэ Александру
 

Владение мячом

История личных встреч

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 6 (1) 0.46
Торже Андрей-Габриэль 2 (1) 0.15
Михаю Андреас 1 0.08
Ивановски Мирко 1 (1) 0.08
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.31
Албу Кристиан 4 0.31
Saifeddine Alami Bazza 2 0.15
Petre Goge 1 0.08
Григоре Драгош 1 0.08
Бну-Марзук Юнес 1 0.08
Stefan Panoiu 1 0.08
Rares Ilie 0 0
Antonio Sefer 0 0
Белу Клаудиу 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кырнац Николае 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 5 0
Рэуцэ Александру 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Ивановски Мирко 2 0
Раду Йонуц 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Матей Космин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 7 0
Белу Клаудиу 5 1
Албу Кристиан 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Saifeddine Alami Bazza 2 1
Григоре Драгош 3 0
Дандя Александру 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Кырнац Николае 3 0
Catalin Hlistei 2 0
Antonio Sefer 0 1
Anestis Nastos 1 0
Црепуля Любян 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
10%
5
36%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

28
10
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
4
14%
1
10%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
2
7%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 11 4 10 31 - 24 37
2. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
3. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
4. Ботошани 13 6 6 1 13 - 9 24
5. Волунтари 13 8 0 5 17 - 15 24
6. Рапид Бухарест 0:0 13 6 4 3 15 - 9 22
7. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
8. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Миовени 13 3 3 7 7 - 17 12
12. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 0:0 13 2 2 9 10 - 28 8
15. Академика Клинчени 12 0 3 9 9 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 3 2 21 - 7 27
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 0:0 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Динамо Бухарест 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
12. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 0:0 6 3 3 0 9 - 4 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 0:0 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Университатя Крайова Маркович Йован 5 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
3. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Академика Клинчени Каскини Баутиста 6 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Рапид Бухарест
3.58
3.30
2.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:0 Рапид Бухарест онлайн




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