Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

49' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Плохо сыграл Дандя Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Albert Stahl мяч отрикошетил от ворот

44' Отличные скиллы показывает Albert Stahl, обводя своих соперников

44' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

43' Раду Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Рэуцэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Catalin Hlistei из команды Рапид Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Albert Stahl возвращается на поле.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Albert Stahl получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Сореску Деян получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Сореску Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бэлан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Торже Андрей-Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

23' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бэлан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ивановски Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Catalin Hlistei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Григоре Драгош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

13' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Эспиноза Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Albert Stahl нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Эспиноза Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Иту Кэтэлин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Торже Андрей-Габриэль нанес удар, мяч был парирован, но Horatiu Moldovan не удержал его в руках.

3' Horatiu Moldovan не дал случится голу! Рэуцэ Александру должен был забивать, но Horatiu Moldovan сделал отличный сейв

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру