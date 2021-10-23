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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
1:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
13' Желтая карточка
Григоре Драгош
46' Желтая карточка
Белу Клаудиу
1:0
55' Гол
Торже Андрей-Габриэль
73' Желтая карточка
Раду Йонуц
78' Желтая карточка
Сореску Деян
85' Желтая карточка
Матей Космин
1:1
90' Гол
Кырнац Николае
90'+4
91
Илиев
Пламен
22
Сореску
Деян
4
Пинту
Андре
27
Григоре
Рикардо
3
Раду
Йонуц
9
Торже
Андрей-Габриэль
5
Рэуцэ
Александру
30
Эспиноза
Мишель
8
Иту
Кэтэлин
44
Ивановски
Мирко
29
Мэгуряну
Кэтэлин
31
Молдован
Хорациу
30
Дандя
Александру
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
77
Белу
Клаудиу
23
Албу
Кристиан
4
Црепуля
Любян
94
Catalin
Hlistei
7
Antonio
Sefer
9
Бэлан
Адриан
29
Стахл
Алберт
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

История личных встреч

Динамо Бухарест
Рапид Бухарест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 6 (1) 0.46
Торже Андрей-Габриэль 3 (1) 0.23
Михаю Андреас 1 0.08
Ивановски Мирко 1 (1) 0.08
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.31
Албу Кристиан 4 0.31
Saifeddine Alami Bazza 2 0.15
Кырнац Николае 1 0.08
Petre Goge 1 0.08
Григоре Драгош 1 0.08
Бну-Марзук Юнес 1 0.08
Stefan Panoiu 1 0.08
Rares Ilie 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Белу Клаудиу 0 0
Црепуля Любян 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 6 0
Рэуцэ Александру 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Раду Йонуц 3 0
Ивановски Мирко 2 0
Матей Космин 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 6 1
Мораис Жуниор II 7 0
Албу Кристиан 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Saifeddine Alami Bazza 2 1
Григоре Драгош 3 0
Дандя Александру 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Кырнац Николае 3 0
Catalin Hlistei 2 0
Antonio Sefer 0 1
Anestis Nastos 1 0
Црепуля Любян 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
9%
5
33%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

29
11
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
4
14%
1
9%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
6
21%
2
18%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
3
10%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 11 4 10 31 - 24 37
2. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
3. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
4. Ботошани 13 6 6 1 13 - 9 24
5. Волунтари 13 8 0 5 17 - 15 24
6. Рапид Бухарест 13 6 4 3 16 - 10 22
7. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
8. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Миовени 13 3 3 7 7 - 17 12
12. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 13 2 2 9 11 - 29 8
15. Академика Клинчени 12 0 3 9 9 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 3 2 21 - 7 27
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 1
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Университатя Крайова Маркович Йован 5 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 6 1
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Академика Клинчени Каскини Баутиста 6 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 1:1 Рапид Бухарест онлайн




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