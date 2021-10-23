Румыния: Первая лига 2021-2022
Динамо Бухарест
1:1
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
Рапид Бухарест
13' Желтая карточкаГригоре Драгош
46' Желтая карточкаБелу Клаудиу
1:0
55' ГолТорже Андрей-Габриэль
73' Желтая карточкаРаду Йонуц
78' Желтая карточкаСореску Деян
85' Желтая карточкаМатей Космин
1:1
90' ГолКырнац Николае
91
Илиев
Пламен
22
Сореску
Деян
77
Белу
Клаудиу
29
Стахл
Алберт
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Белу КлаудиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Rares Ilie
-
Главный тренер: Mihai Iosif
Ход матча
13'
46'
55'
73'
78'
85'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|6 (1)
|0.46
|Торже Андрей-Габриэль
|3 (1)
|0.23
|Михаю Андреас
|1
|0.08
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.08
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.31
|Албу Кристиан
|4
|0.31
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.15
|Кырнац Николае
|1
|0.08
|Petre Goge
|1
|0.08
|Григоре Драгош
|1
|0.08
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.08
|Stefan Panoiu
|1
|0.08
|Rares Ilie
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Ионице Александру
|0
|0
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|6
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Раду Йонуц
|3
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Матей Космин
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|6
|1
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|Албу Кристиан
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|1
|Григоре Драгош
|3
|0
|Дандя Александру
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Catalin Hlistei
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Anestis Nastos
|1
|0
|Црепуля Любян
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
1
6%
3
50%
76-90
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
9%
5
33%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
29
11
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
4
14%
1
9%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
6
21%
2
18%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
3
10%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2
ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|11
|4
|10
|31 - 24
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|3.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Ботошани
|13
|6
|6
|1
|13 - 9
|24
|5.
|Волунтари
|13
|8
|0
|5
|17 - 15
|24
|6.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|7.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|8.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Миовени
|13
|3
|3
|7
|7 - 17
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|15.
|Академика Клинчени
|12
|0
|3
|9
|9 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|3
|2
|21 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|1
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|5
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|6
|1
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|6
|0