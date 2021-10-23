Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
2:1
Перерыв
Стадион: Бравида Арена
Хальмстад
14' Желтая карточкаKristoffer Lund Hansen
0:1
15' ПенальтиАнтонссон Маркус
1:1
41' ГолТуоминен Яссе
2:1
44' ГолБенгтссон Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
15'
0:1
41'
1:1
44'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Хеккен
Хальмстад
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.42
|Валемарк Патрик
|6
|0.25
|Бенгтссон Лео
|5
|0.21
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.13
|Экполо Годсвилл
|3
|0.13
|Траоре Бени
|2
|0.08
|Ирандуст Далехо
|2
|0.08
|Юссеф Али
|2
|0.08
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Берггрен Густав
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.25
|Карим Садат
|4
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.13
|Боман Микаэль
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Хаммар Юхан
|6
|0
|Берггрен Густав
|5
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|4
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
7
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 18
0
0%
1
14%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
7
30%
2
29%
31-45
8
35%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
17%
2
29%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
4
29%
4
27%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
21%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
3
16%
3
43%
76-90
Забито
37
15
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
3
8%
3
20%
1-15
4
11%
3
20%
16-30
9
24%
3
20%
31-45
12
32%
1
7%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
5
14%
4
27%
76-90
Пропущено
33
22
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
7
21%
4
18%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
4
12%
2
9%
31-45
6
18%
2
9%
46-60
8
24%
5
23%
61-75
6
18%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0
Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|2.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|3.
|АИК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|38 - 25
|42
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|37 - 28
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 30
|37
|8.
|Хеккен
|2:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|40 - 33
|34
|9.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 19
|27
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|14.
|Хальмстад
|1:2 Заявка
|24
|4
|11
|9
|17 - 23
|23
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Хеккен
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 14
|21
|8.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 5
|16
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|1:2 Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 18
|16
|6.
|Хеккен
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|1:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 16
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Чолак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Кальмар
|Ринг Себастьян
|8
|0
|4.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|5.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1