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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
2:3
Конец матча

Стадион:
Хальмстад
0'
14' Желтая карточка
Kristoffer Lund Hansen
0:1
15' Пенальти
Антонссон Маркус
1:1
41' Гол
Туоминен Яссе
2:1
44' Гол
Бенгтссон Лео
57' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
2:2
59' Гол
Карим Садат
2:3
80' Гол
Викстрём Эмиль
90'+5
26
Абрахамссон
Петер
22
Карлссон
Тобиас
III
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
23
Валемарк
Патрик
8
Фрайберг
Эрик
17
Берггрен
Густав
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
10
Туоминен
Яссе
1
Нильссон
Малькольм
2
Боаки
Томас
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
7
Лундевалль
Симон
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
11
Кроон
Самуэль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Хеккен
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

14'
Kristoffer Lund Hansen
 
15'
0:1
Антонссон Маркус
41'
Туоминен Яссе
(Валемарк Патрик)
1:1
44'
Бенгтссон Лео
(Kristoffer Lund Hansen)
2:1
57'
Карлссон Тобиас
 
59'
2:2
Карим Садат
(Бенгтссон Андреас)
67'
Траоре Бени
Туоминен Яссе
 
70'
Фальцетас Александр
Фрайберг Эрик
 
72'
 
Викстрём Эмиль
Лундевалль Симон
80'
2:3
Викстрём Эмиль
(Карим Садат)
82'
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Карлссон Тобиас
 
85'
 
Бернтссон Александер
Антонссон Маркус

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Хеккен
Хальмстад

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
А
1:0
ТМК
0:2
А
0:3
А
2:1
К
1:0
А
4:1
А
0:2
А
1:4
А
3:0
А
1:3
А
0:2
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
0:4
А
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.42
Валемарк Патрик 6 0.25
Бенгтссон Лео 6 0.25
Хейнтс Тобиас 3 0.13
Экполо Годсвилл 3 0.13
Траоре Бени 2 0.08
Ирандуст Далехо 2 0.08
Юссеф Али 2 0.08
Ольссон Мартин 1 0.04
Линдгрен Расмус 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Берггрен Густав 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.25
Карим Садат 5 0.21
Аль-Аммари Амир 3 0.13
Боман Микаэль 2 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 7 0
Хаммар Юхан 6 0
Берггрен Густав 5 0
Бенгтссон Лео 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Карлссон Тобиас III 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Траоре Бени 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Куртулус Эдвин 4 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бенгтссон Андреас 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
10
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
0
0%
2
20%
1-15
4
16%
1
10%
16-30
9
36%
2
20%
31-45
8
32%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
16%
3
30%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
24%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
21%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
3
16%
3
43%
76-90

Забито

39
18
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
3
8%
4
22%
1-15
4
10%
3
17%
16-30
11
28%
3
17%
31-45
12
31%
2
11%
46-60
4
10%
1
6%
61-75
5
13%
5
28%
76-90

Пропущено

36
24
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
8
22%
4
17%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
8
22%
5
21%
61-75
7
19%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0
Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
2. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
3. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
4. Эльфсборг Заявка 23 13 3 7 38 - 25 42
5. Норрчёпинг Заявка 23 12 3 8 37 - 28 39
6. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
13. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
14. Гётеборг Заявка 23 6 7 10 26 - 32 25
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
3. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
12. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 12 5 1 6 16 - 18 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
10. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
11. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
12. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
13. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Чолак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Кальмар Ринг Себастьян 8 0
4. Сириус Хелльборг Адам 8 0
5. Эребру Сковгор Андреас 6 1
Весь список
Где смотреть матч Хеккен 2:3 Хальмстад онлайн




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