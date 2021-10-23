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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион: Зрители: 38698
Вильярреал
0'
1:0
14' Гол
Гарсия Рауль
1:1
32' Гол
Коклен Франсис
54' Желтая карточка
Фойт Хуан
59'
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
19
Коклен
Франсис
21
Пино
Йереми
7
Морено
Херард
15
Данджума
Арно
Атлетик Б
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Вильярреал

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 2 0.22
Гарсия Рауль 2 0.22
Иньиго Мартинес 2 0.22
Вивиан Даниэль 1 0.11
Муньяин Икер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.44
Тригерос Мануэль 2 0.22
Пино Йереми 1 0.11
Коклен Франсис 1 0.11
Морено Альберто 1 0.11
Морено Херард 1 0.11
Педраса Альфонсо 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алькасер Пако 0 0
Диа Булайе 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 4 0
Иньиго Мартинес 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Венседор Унай 1 0
Уильямс Нико 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Манди Аисса 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 УРТ - Атлетик Б 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
3. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
4. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
5. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б 1:1 Заявка 9 3 5 1 8 - 5 14
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Вильярреал 1:1 Заявка 9 2 6 1 10 - 6 12
13. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
11. Вильярреал 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
12. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
13. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Вильярреал 1:1 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
12. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Эспаньол Рауль де Томас 5 1 2
5. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 6 0
2. Хетафе Аленья Карлес 4 1
3. Валенсия Макси Гомес 4 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
5. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Атлетик Б 34.5% (48)
X 51.1% (71)
Вильярреал 14.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Вильярреал
2.55
3.29
3.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б 1:1 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Вильярреал

Исход игры
Атлетик Б
34.5% (48)
Ничья
51.1% (71)
Вильярреал
14.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (41)
Меньше
70.07% (96)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (62)
2:1 Атлетик Б
15.1% (21)
1:0 Атлетик Б
13.7% (19)
1:2 Вильярреал
8.6% (12)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Атлетик Б
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Вильярреал
2.9% (4)
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