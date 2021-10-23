Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Сан-Мамес Зрители: 38698
Вильярреал
1:0
14' ГолГарсия Рауль
1:1
32' ГолКоклен Франсис
54' Желтая карточкаФойт Хуан
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
32'
1:1
54'
Владение мячом
История личных встреч
Атлетик Б
Вильярреал
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|2
|0.22
|Гарсия Рауль
|2
|0.22
|Иньиго Мартинес
|2
|0.22
|Вивиан Даниэль
|1
|0.11
|Муньяин Икер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|4
|0.44
|Тригерос Мануэль
|2
|0.22
|Пино Йереми
|1
|0.11
|Коклен Франсис
|1
|0.11
|Морено Альберто
|1
|0.11
|Морено Херард
|1
|0.11
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Диа Булайе
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|4
|0
|Фойт Хуан
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 УРТ - Атлетик Б 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 6
|12
|13.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|11.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Эспаньол
|Рауль де Томас
|5
|1
|2
|5.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|6
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|3.
|Валенсия
|Макси Гомес
|4
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|5.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Исход игры
Атлетик Б
34.5% (48)
Ничья
51.1% (71)
Вильярреал
14.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
29.93% (41)
Меньше
70.07% (96)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (62)
2:1 Атлетик Б
15.1% (21)
1:0 Атлетик Б
13.7% (19)
1:2 Вильярреал
8.6% (12)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Атлетик Б
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Вильярреал
2.9% (4)
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