Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Коклен Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок Пино Йереми из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Вильярреал выполняет удар от ворот.

37' Хорошую попытку сделал Беренгер Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Данджума Арно не смог попасть в створ ударом издали

34' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Вильярреал выполняет удар от ворот.

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Команда Вильярреал забила мяч, хотя лучше играли соперники

32' Г О О О О Л - Коклен Франсис наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Вильярреал выполняет удар от ворот.

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Вильярреал

27' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Коклен Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Коклен Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Капу Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Головой пробил Иньиго Мартинес , но голкипер отбил его в поле!

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Морено Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Вильярреал выполняет удар от ворот.

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Рауль Гарсия забивает с правой ноги!

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Уильямс Иньяки и попал в перекладину!

11' Отличные скиллы показывает Муньяин Икер , обводя своих соперников

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Вильярреал

2' Хорошую попытку сделал Данджума Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля