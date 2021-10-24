Испания: Ла Лига 2021-2022
2:2
Второй тайм: 67'
Стадион: Бенито Вильямарин
1:0
22' ГолМорено Алекс
2:0
24' ГолХуанми Мигель
31' Желтая карточкаГарсия Альваро
32' Желтая карточкаГонсалес Эдгар
2:1
45' ГолНтекья Ранди
61' Желтая карточкаТрехо Оскар
2:2
65' ГолГарсия Альваро
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
12
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
22'
1:0
24'
2:0
31'
32'
45'
2:1
61'
65'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Бетис
Райо Вальекано
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|4
|0.4
|Виллиан Жозе
|4
|0.4
|Каналес Серхио
|1
|0.1
|Фекир Набиль
|1
|0.1
|Родри Родриго
|1
|0.1
|Морено Алекс
|1
|0.1
|Иглесиас Борха
|1
|0.1
|Эрмосо Кике
|1
|0.1
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалькао Радамель
|3
|0.3
|Гарсия Альваро III
|3
|0.3
|Нтекья Ранди
|3
|0.3
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.2
|Гвардиола Серхи
|1
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.1
|Сисс Пате
|1
|0.1
|Паласон Иси
|1
|0.1
|Эрнандес Марио
|1
|0.1
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Фекир Набиль
|4
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|5
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Трехо Оскар
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
57%
3
25%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
8%
4
25%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
33%
5
31%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3
Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|4.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|6.
|Райо Вальекано
|2:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|8.
|Бетис
|2:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 11
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 7
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|2:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|13.
|Бетис
|2:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|2:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Райо Вальекано
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Райо Вальекано
Исход игры
Бетис
74.1% (106)
Ничья
21% (30)
Райо Вальекано
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.32% (53)
Меньше
62.68% (89)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
1:0 Бетис
31.5% (45)
2:1 Бетис
29.4% (42)
1:1 Ничья
18.2% (26)
2:0 Бетис
9.8% (14)
1:2 Райо Вальекано
2.8% (4)
3:1 Бетис
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Райо Вальекано
2.1% (3)
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