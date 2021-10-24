Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Команда Бетис играла лучше в этом тайме.

47' Команда Райо Вальекано забила мяч, хотя лучше играли соперники

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

45' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

43' Удар от ворот произведет Бетис

41' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лопес Унаи бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

38' Браво Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Родри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

36' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Плохо сыграл Морено Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Гонсалес Эдгар получил желтую карточку от судьи

30' Бельерин Эктор из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Марио Эрнандес из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

28' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

27' Хорошую попытку сделал Родри. Удар в створ, но вратарь начеку

27' Родри из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...

27' Бетис нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бетис будет все-таки засчитан.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О Л - Хуанми Мигель забивает с правой ноги!

23' Отличные скиллы показывает Хуанми Мигель , обводя своих соперников

23' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Родри сделал результативную передачу.

22' Г О О О О Л - Морено Алекс забивает с правой ноги!

22' Отличные скиллы показывает Морено Алекс , обводя своих соперников

22' Родри из команды Бетис делает пас партнеру.

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гарсия Франсиско III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Родри из команды Бетис в офсайде

18' Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Марио Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хуанми Мигель из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

9' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Родри из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Браво Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Фекир Набиль из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

4' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля