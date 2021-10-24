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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 45362
Райо Вальекано
0'
1:0
22' Гол
Морено Алекс
2:0
24' Гол
Хуанми Мигель
31' Желтая карточка
Гарсия Альваро
32' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
2:1
45' Гол
Нтекья Ранди
61' Желтая карточка
Трехо Оскар
2:2
65' Гол
Гарсия Альваро
3:2
75' Пенальти
Виллиан Жозе
90'+3
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
2
Мараш
Никола
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
21
Сисс
Пате
12
Лопес
Унаи
32
Эрнандес
Марио
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
9
Нтекья
Ранди
Бетис
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

Ход матча

22'
Морено Алекс
(Родри Родриго)
1:0
24'
Хуанми Мигель
(Каналес Серхио)
2:0
31'
 
Гарсия Альваро
32'
Гонсалес Эдгар
 
45'
2:1
Нтекья Ранди
(Трехо Оскар)
46'
 
Комесанья Санти
Сисс Пате
46'
 
Паласон Иси
Эрнандес Марио
61'
 
Трехо Оскар
65'
2:2
Гарсия Альваро
(Трехо Оскар)
70'
Лаинес Диего
Хуанми Мигель
 
70'
Гуардадо Андрес
Родри Родриго
 
71'
 
Фалькао Радамель
Трехо Оскар
75'
Виллиан Жозе
3:2
80'
Карвалью Вилльям
Каналес Серхио
 
80'
 
Бебе Тьягу
Нтекья Ранди
88'
 
Посо Хосе
Мараш Никола
88'
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Бетис
Райо Вальекано

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 5 (1) 0.5
Хуанми Мигель 4 0.4
Каналес Серхио 1 0.1
Фекир Набиль 1 0.1
Родри Родриго 1 0.1
Морено Алекс 1 0.1
Иглесиас Борха 1 0.1
Эрмосо Кике 1 0.1
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 4 0.4
Фалькао Радамель 3 0.3
Нтекья Ранди 3 0.3
Трехо Оскар 2 (2) 0.2
Гвардиола Серхи 1 0.1
Комесанья Санти 1 0.1
Сисс Пате 1 0.1
Паласон Иси 1 0.1
Эрнандес Марио 1 0.1
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 4 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 5 0
Трехо Оскар 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
57%
3
25%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
4
36%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3
Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Овьедо 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 7 23
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
5. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
6. Атлетико М 0:1 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Атлетико М 0:1 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Бетис 74.1% (106)
X 21% (30)
Райо Вальекано 4.9% (7)
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Где смотреть матч Бетис 3:2 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Бетис 3:2 Райо Вальекано

Исход игры
Бетис
74.1% (106)
Ничья
21% (30)
Райо Вальекано
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.32% (53)
Меньше
62.68% (89)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
1:0 Бетис
31.5% (45)
2:1 Бетис
29.4% (42)
1:1 Ничья
18.2% (26)
2:0 Бетис
9.8% (14)
1:2 Райо Вальекано
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Райо Вальекано
2.1% (3)
3:1 Бетис
2.1% (3)
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