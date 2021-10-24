Второй тайм

93' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу

93' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Бетис

87' Фалькао Радамель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Бетис выполняет удар от ворот.

79' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Бетис

78' Плохо сыграл Бартра Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' 'Г О О О О О Л - Виллиан Жозе из команды Бетис забивает с пенальти! Он пробил правой. Столе Димитриевски был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

72' Лаинес Диего из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

70' Бетис выполняет удар от ворот.

70' Тактическая замена. Родри уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес

69' Гарсия Альваро III не смог попасть в створ ударом издали

69' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Сегодняшная посещаемость составляет 45362 болельщиков

67' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

66' Отличный командный гол!

65' Г О О О О Л - Гарсия Альваро III забивает с левой ноги!

65' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Бельерин Эктор из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

62' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

60' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Какой промах! Хуанми Мигель имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

52' Фекир Набиль из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

51' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Родри из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

50' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Марио Эрнандес уходит с поля и его заменяет Паласон Иси