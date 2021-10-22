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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 21128
Гранада
0'
29' Желтая карточка
Видаль Начо
37' Желтая карточка
Абрам Луис
1:0
45' Гол
Авила Эсекьель
48' Желтая карточка
Бакка Карлос
50' Желтая карточка
Рочина Рубен
74' Красная карточка
Анхель Хосе
1:1
90' Гол
Монторо Анхель
90'+4
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
24
Торро
Лукас
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
20
Бакка
Карлос
9
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
Осасуна
4-1-4-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Гранада

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
П
2:1
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
0:0
П
1:2
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.2
Гарсия Давид III 2 0.2
Авила Эсекьель 2 0.2
Кике Гарсия 2 (1) 0.2
Санчес Мануэль 1 0.1
Анхель Хосе 1 0.1
Монкайола Хон 1 0.1
Перес Иньиго 1 0.1
Торро Лукас 1 0.1
Мартинес Хавьер II 1 0.1
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 0.22
Рочина Рубен 1 0.11
Милья Луис 1 (1) 0.11
Монторо Анхель 1 0.11
Дуарте Домингуш 1 0.11
Санчес Герман 1 0.11
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Санчес Герман 3 0
Суарес Луис III 3 0
Монторо Анхель 2 0
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Мончу Рамон 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Абрам Луис 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
13%
2
29%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3
Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2
Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1
Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1 Барселона - Гранада 1:2 Севилья - Гранада 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
3. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
4. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
5. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
11. Эспаньол Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
13. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 8 1 0 7 2 - 13 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
12. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
5. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Осасуна 74.6% (100)
X 20.1% (27)
Гранада 5.2% (7)
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Где смотреть матч Осасуна 1:1 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Гранада

Исход игры
Осасуна
74.6% (100)
Ничья
20.1% (27)
Гранада
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.03% (41)
Меньше
67.97% (87)
Обе команды забьют
Да
45.31% (58)
Нет
54.69% (70)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
38.8% (52)
2:1 Осасуна
23.9% (32)
1:1 Ничья
13.4% (18)
2:0 Осасуна
6.7% (9)
0:0 Ничья
4.5% (6)
1:2 Гранада
3% (4)
0:1 Гранада
1.5% (2)
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