Испания: Ла Лига 2021-2022
29' Желтая карточкаВидаль Начо
37' Желтая карточкаАбрам Луис
1:0
45' ГолАвила Эсекьель
48' Желтая карточкаБакка Карлос
50' Желтая карточкаРочина Рубен
74' Красная карточкаАнхель Хосе
1:1
90' ГолМонторо Анхель
16
Анхель
Хосе
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
20
Бакка
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
37'
45'
1:0
48'
50'
74'
90'
1:1
Владение мячом
История личных встреч
Осасуна
Гранада
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.2
|Гарсия Давид III
|2
|0.2
|Авила Эсекьель
|2
|0.2
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.2
|Санчес Мануэль
|1
|0.1
|Анхель Хосе
|1
|0.1
|Монкайола Хон
|1
|0.1
|Перес Иньиго
|1
|0.1
|Торро Лукас
|1
|0.1
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.1
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|2
|0.22
|Рочина Рубен
|1
|0.11
|Милья Луис
|1 (1)
|0.11
|Монторо Анхель
|1
|0.11
|Дуарте Домингуш
|1
|0.11
|Санчес Герман
|1
|0.11
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Санчес Герман
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Монторо Анхель
|2
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
13%
2
29%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3
Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1 Осасуна - Кадис 3:2
Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1
Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1 Барселона - Гранада 1:2 Севилья - Гранада 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 13
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Гранада
Исход игры
Осасуна
74.6% (100)
Ничья
20.1% (27)
Гранада
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.03% (41)
Меньше
67.97% (87)
Обе команды забьют
Да
45.31% (58)
Нет
54.69% (70)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
38.8% (52)
2:1 Осасуна
23.9% (32)
1:1 Ничья
13.4% (18)
2:0 Осасуна
6.7% (9)
0:0 Ничья
4.5% (6)
1:2 Гранада
3% (4)
0:1 Гранада
1.5% (2)
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