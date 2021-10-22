Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Осасуна играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Гранада

49' Гарсия Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

48' Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Авила Эсекьель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

45' Плохо сыграл Абрам Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Мончу Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Гранада выполняет удар от ворот.

42' Анхель Хосе из команды Осасуна сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

42' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Абрам Луис получил желтую карточку от судьи

37' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осасуна пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем

33' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

33' Абрам Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Удар от ворот произведет Осасуна

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Бакка Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Бакка Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Видаль Начо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Рочина Рубен пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

24' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Абрам Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Осасуна

19' Рочина Рубен из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Осасуна

15' Мачис Дарвин нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Эррера не удержал его в руках.

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Авила Эсекьель нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

8' Удар от ворот произведет Осасуна

8' Кини Марин не смог попасть в створ ударом издали

8' Отличные скиллы показывает Кини Марин , обводя своих соперников

7' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Гранада

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Осасуна начинает с центра поля