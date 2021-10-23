Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Мартинес Валеро Зрители: 13449
Эспаньол
1:0
23' ГолБое Лукас
34' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:1
51' ГолМану Морланес
1:2
52' ГолРауль де Томас
75' Желтая карточкаЛопес Диего
2:2
84' ГолБенедетто Дарио
86' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
22
Мохика
Хоан
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
12 Лукас ПересПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Рубен СуаресНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
34'
46'
51'
1:1
52'
1:2
75'
84'
2:2
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Эспаньол
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|2
|0.2
|Бое Лукас
|2
|0.2
|Лукас Перес
|2
|0.2
|Мохика Хоан
|1
|0.1
|Роко Энсо
|1
|0.1
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|5 (1)
|0.5
|Видаль Алеш
|2
|0.2
|Кабрера Леандро
|1
|0.1
|Ману Морланес
|1
|0.1
|Рибаудо Нико
|1
|0.1
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Барраган Антонио
|1
|0
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|2:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|14.
|Эльче
|2:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|2:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Эльче
|2:2 Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Эспаньол
|2:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|2:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Эспаньол
|Рауль де Томас
|5
|1
|2
|5.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|6
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|3.
|Валенсия
|Макси Гомес
|4
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|5.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
Прогнозы на матч Эльче 2:2 Эспаньол
Исход игры
Эльче
16.7% (23)
Ничья
61.6% (85)
Эспаньол
21.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
17.52% (24)
Меньше
82.48% (113)
Обе команды забьют
Да
73.72% (101)
Нет
26.28% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.8% (77)
1:0 Эльче
12.3% (17)
1:2 Эспаньол
10.9% (15)
0:1 Эспаньол
7.2% (10)
2:1 Эльче
4.3% (6)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:2 Эспаньол
2.2% (3)
1:3 Эспаньол
1.4% (2)
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