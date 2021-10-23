Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Эльче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эльче

45' Мелендо Оскар не смог попасть в створ ударом издали

45' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

43' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Дардер Серхи из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Верду Гонсало - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Фидель Чавес из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Плохо сыграл Барраган Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Эльче выполняет удар от ворот.

30' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Бое Лукас забивает ударом с правой ноги!

23' Эспаньол выполняет удар от ворот.

23' Гутьеррес Хосе не смог попасть в створ ударом издали

23' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Эльче произведет угловой с левой стороны.

22' Серхи Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эльче выполняет удар от ворот.

18' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

17' Маскарель Омар из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Эльче выполняет удар от ворот.

15' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Эспаньол выполняет удар от ворот.

13' Игрок Мохика Хоан из команды Эльче неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эльче выполняет удар от ворот.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Маскарель Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Маскарель Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

8' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Эльче выполняет удар от ворот.

4' Рауль де Томас наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче выполняет удар от ворот.

1' Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эспаньол начинает с центра поля