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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13449
Эспаньол
0'
1:0
23' Гол
Бое Лукас
34' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:1
51' Гол
Ману Морланес
1:2
52' Гол
Рауль де Томас
74' Желтая карточка
Лопес Диего
2:2
84' Гол
Бенедетто Дарио
86' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
90' Желтая карточка
Бигас Педро
90'+7
1
Касилья
Кико
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
15
Пасторе
Хавьер
9
Бое
Лукас
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
23
Эмбарба
Адриан
14
Мелендо
Оскар
7
Лэй
У
11
Рауль
де
Томас
Эльче
4-2-3-1
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Эльче
Эспаньол

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

П
1:1
П
2:1
П
3:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 2 0.2
Бое Лукас 2 0.2
Лукас Перес 2 0.2
Мохика Хоан 1 0.1
Роко Энсо 1 0.1
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 5 (1) 0.5
Видаль Алеш 2 0.2
Кабрера Леандро 1 0.1
Ману Морланес 1 0.1
Рибаудо Нико 1 0.1
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Педроса Адриа 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Касилья Кико 3 0
Маскарель Омар 3 0
Фидель Чавес 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Барраган Антонио 1 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бигас Педро 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Роко Энсо 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Кабрера Леандро 2 0
Рауль де Томас 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
3. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
4. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
5. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б 1:1 Заявка 9 3 5 1 8 - 5 14
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Вильярреал 1:1 Заявка 9 2 6 1 10 - 6 12
13. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
11. Вильярреал 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
12. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
13. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Вильярреал 1:1 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
12. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Эспаньол Рауль де Томас 5 1 2
5. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 6 0
2. Хетафе Аленья Карлес 4 1
3. Валенсия Макси Гомес 4 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
5. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Эльче 16.7% (23)
X 61.6% (85)
Эспаньол 21.7% (30)
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Где смотреть матч Эльче 2:2 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Эльче 2:2 Эспаньол

Исход игры
Эльче
16.7% (23)
Ничья
61.6% (85)
Эспаньол
21.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
17.52% (24)
Меньше
82.48% (113)
Обе команды забьют
Да
73.72% (101)
Нет
26.28% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.8% (77)
1:0 Эльче
12.3% (17)
1:2 Эспаньол
10.9% (15)
0:1 Эспаньол
7.2% (10)
2:1 Эльче
4.3% (6)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:2 Эспаньол
2.2% (3)
1:3 Эспаньол
1.4% (2)
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