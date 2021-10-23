Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
2:2
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро Зрители: 13449
Эспаньол
1:0
23' ГолБое Лукас
34' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:1
51' ГолМану Морланес
1:2
52' ГолРауль де Томас
74' Желтая карточкаЛопес Диего
2:2
84' ГолБенедетто Дарио
86' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
90' Желтая карточкаБигас Педро
22
Мохика
Хоан
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
15
Давид
Лопес
10
Дардер
Серхи
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
12 Лукас ПересПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Рубен СуаресНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
34'
46'
51'
1:1
52'
1:2
74'
84'
2:2
90'
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Эспаньол
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|2
|0.2
|Бое Лукас
|2
|0.2
|Лукас Перес
|2
|0.2
|Мохика Хоан
|1
|0.1
|Роко Энсо
|1
|0.1
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|5 (1)
|0.5
|Видаль Алеш
|2
|0.2
|Кабрера Леандро
|1
|0.1
|Ману Морланес
|1
|0.1
|Рибаудо Нико
|1
|0.1
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Барраган Антонио
|1
|0
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бигас Педро
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1
Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0
Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 5
|14
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 6
|12
|13.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|11.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Эспаньол
|Рауль де Томас
|5
|1
|2
|5.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|6
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|3.
|Валенсия
|Макси Гомес
|4
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|5.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
Прогнозы на матч Эльче 2:2 Эспаньол
Исход игры
Эльче
16.7% (23)
Ничья
61.6% (85)
Эспаньол
21.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
17.52% (24)
Меньше
82.48% (113)
Обе команды забьют
Да
73.72% (101)
Нет
26.28% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.8% (77)
1:0 Эльче
12.3% (17)
1:2 Эспаньол
10.9% (15)
0:1 Эспаньол
7.2% (10)
2:1 Эльче
4.3% (6)
0:0 Ничья
4.3% (6)
0:2 Эспаньол
2.2% (3)
1:3 Эспаньол
1.4% (2)
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