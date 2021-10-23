Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Милья Пере имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

95' Бенедетто Дарио наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

94' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Рефери не любит споров - именно за это Бигас Педро сейчас получил желтую

94' Фидель Чавес из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Эльче выполняет удар от ворот.

91' Отличный пас сделал Эмбарба Адриан из команды Эспаньол . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Бенедетто Дарио наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

89' Эльче выполняет удар от ворот.

88' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' После штрафного удара,который нанес Эмбарба Адриан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

87' Сегодняшная посещаемость составляет 13449 болельщиков

86' Паласиос Элибельтон получил желтую карточку от судьи

85' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Г О О О О Л - Бенедетто Дарио первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

84' Плохо сыграл Кабрера Леандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Хиль Оскар II получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Ох, нехорошо это выглядит. Мохика Хоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Мохика Хоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Хиль Оскар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Рауль де Томас нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

77' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Судье надоело, что Лопес Диего тянет время и он наказал его горчичником

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Эспаньол выполняет удар от ворот.

72' Бигас Педро из команды Эльче делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

72' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Эльче выполняет удар от ворот.

70' Эррера Янгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Плохо сыграл Верду Гонсало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Хорошую попытку сделал Моренте Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Удар от ворот произведет Эльче

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кабрера Леандро и попал в каркас ворот!

66' Бое Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Бигас Педро из команды Эльче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Фидель Чавес наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

58' Ману Морланес пробил со штрафного прямо в стенку

56' Рауль де Томас бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

55' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игра в одни ворота сейчас. Эспаньол доминирует и владеет мячом

54' Франсиско Касилья отбил мяч на угловой после удара Рауль де Томас из штрафной площади.

52' Г О О О О Л - Рауль де Томас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

51' Г О О О О Л - Ману Морланес из команды Эспаньол правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

50' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Эльче выполняет удар от ворот.

49' Ману Морланес из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

47' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля