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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
2
Дест
Серджино
9
Депай
Мемфис
10
Фати
Ансу
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Барселона
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
37%
19 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

45 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
20 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
10 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.2%
33.3%
24.5%
19 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 4 (2) 0.5
Брайтвайт Мартин 2 0.25
Роберто Серхи 2 0.25
Фати Ансу 2 0.25
Пике Херард 1 0.13
Де Йонг Люк 1 0.13
Коутиньо Филиппе 1 0.13
Араухо Рональд 1 0.13
Де Йонг Френки 0 0
Дест Серджино 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 9 (1) 1.13
Винисиус Жуниор 5 0.63
Асенсио Марко 3 0.38
Бэйл Гарет 1 0.13
Иско Аларкон 1 0.13
Начо Фернандес 1 0.13
Карвахаль Даниэль 1 0.13
Камавинга Эдуардо 1 0.13
Алаба Давид 0 0
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 3 0
Гави 3 0
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
31%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
100%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
22
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
4
29%
2
9%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
4
29%
7
32%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0
Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3 Барселона - Атлетико М 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0
Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
3. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
4. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
5. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
8. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
9. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
11. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
12. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
13. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
13. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 11 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 202
    Барселона 20.3% (41)
    X 24.3% (49)
    Реал Мадрид 55.4% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.80
    3.83
    2.81
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид

    Исход игры
    Барселона
    20.4% (44)
    Ничья
    24.1% (52)
    Реал Мадрид
    55.6% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.22% (109)
    Меньше
    23.78% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    91.61% (131)
    Нет
    8.39% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    23.6% (51)
    1:1 Ничья
    10.6% (23)
    2:1 Барселона
    10.2% (22)
    2:2 Ничья
    9.3% (20)
    1:3 Реал Мадрид
    3.7% (8)
    0:1 Реал Мадрид
    2.8% (6)
    2:3 Реал Мадрид
    1.4% (3)
    0:2 Реал Мадрид
    1.4% (3)
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