Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кадис выполняет удар от ворот.

46' Плохо сыграл Виктор Чуст - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Алавес

44' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Игрок Хоселу Санмартин из команды Алавес выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

43' Химо Наварро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Алавес

40' Какой промах! Виктор Чуст имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

39' Альфонсо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Алавес

38' Как он промахнулся? Аларкон Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хоселу Санмартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Алавес выполняет удар от ворот.

32' Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Кадис

32' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Альфонсо Луис из команды Кадис

31' Хоселу Санмартин разрезает оборону соперника отличным пасом

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Алавес выполняет удар от ворот.

25' Собрино Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Удар от ворот произведет Алавес

23' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Кадис выполняет удар от ворот.

22' Отличный пас сделал Хоселу Санмартин из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кадис выполняет удар от ворот.

18' Хименес Фали предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Аларкон Томас из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Санчес Сальвадор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Кадис выполняет удар от ворот.

13' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Алавес выполняет удар от ворот.

11' Переа Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кадис выполняет удар от ворот.

8' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Собрино Рубен из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Г О О О О О Л - Хоселу Санмартин из команды Алавес забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Херемиас Ледесма прыгнул вправо!

4' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Алавес выполняет удар от ворот.

3' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля