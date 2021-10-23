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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13790
Алавес
0'
0:1
6' Пенальти
Хоселу Санмартин
27' Желтая карточка
Миазга Мэтт
67' Желтая карточка
Химо Наварро
0:2
90' Гол
Хоселу Санмартин
90'+5
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
32
Чуст
Виктор
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
3
Хименес
Фали
12
Аларкон
Томас
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Миазга
Мэтт
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
6
Н'Диайе
Лум
18
Пельистри
Факундо
14
Гарсия
Мануэль
II
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Кадис
4-4-2
Алавес
4-1-4-1

История личных встреч

Кадис
Алавес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфонсо Луис 2 0.2
Алекс Фернандес 2 (1) 0.2
Лосано Энтони 1 0.1
Ароян Вараздат 1 0.1
Негредо Альваро 1 (1) 0.1
Йонссон Йенс 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Аларкон Томас 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 (2) 0.33
Лагуардия Виктор 1 0.11
Дуарте Рубен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Аларкон Томас 4 0
Кала Хуан 2 1
Альфонсо Луис 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Лосано Энтони 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Акапо Карлос 1 0
Хименес Фали 1 0
Алехо Иван 1 0
Бастида Альваро 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Химо Наварро 3 0
Лежён Флорьян 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0
Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3 Осасуна - Кадис 3:2
Алавес
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0
Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2 Эйбар - Алавес 3:0 Валенсия - Алавес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
3. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
4. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
5. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Эспаньол Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
13. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
10. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
12. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
14. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
5. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Валенсия Макси Гомес 4 1
3. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
4. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
5. Валенсия Альдерете Омар 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Кадис 63.8% (88)
X 29.7% (41)
Алавес 6.5% (9)
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Где смотреть матч Кадис 0:2 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:2 Алавес

Исход игры
Кадис
63.8% (88)
Ничья
29.7% (41)
Алавес
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
18.12% (25)
Меньше
81.88% (113)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
1:0 Кадис
45.7% (63)
1:1 Ничья
23.9% (33)
2:1 Кадис
12.3% (17)
0:0 Ничья
5.1% (7)
2:0 Кадис
4.3% (6)
1:2 Алавес
3.6% (5)
0:1 Алавес
2.9% (4)
3:1 Кадис
1.4% (2)
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