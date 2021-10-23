Испания: Ла Лига 2021-2022
Кадис
0:2
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 13790
Алавес
0:1
6' ПенальтиХоселу Санмартин
27' Желтая карточкаМиазга Мэтт
67' Желтая карточкаХимо Наварро
0:2
90' ГолХоселу Санмартин
32
Чуст
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
Ход матча
6'
0:1
27'
67'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Кадис
Алавес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфонсо Луис
|2
|0.2
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.2
|Лосано Энтони
|1
|0.1
|Ароян Вараздат
|1
|0.1
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.1
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|3 (2)
|0.33
|Лагуардия Виктор
|1
|0.11
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Аларкон Томас
|4
|0
|Кала Хуан
|2
|1
|Альфонсо Луис
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Алехо Иван
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|3
|1
|Химо Наварро
|3
|0
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Н'Диайе Лум
|2
|0
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мойя Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0
Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2 Кадис - Эльче 1:3 Осасуна - Кадис 3:2
Алавес
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0
Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2 Эйбар - Алавес 3:0 Валенсия - Алавес 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|12.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Валенсия
|Макси Гомес
|4
|1
|3.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|4.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
Прогнозы на матч Кадис 0:2 Алавес
Исход игры
Кадис
63.8% (88)
Ничья
29.7% (41)
Алавес
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
18.12% (25)
Меньше
81.88% (113)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
1:0 Кадис
45.7% (63)
1:1 Ничья
23.9% (33)
2:1 Кадис
12.3% (17)
0:0 Ничья
5.1% (7)
2:0 Кадис
4.3% (6)
1:2 Алавес
3.6% (5)
0:1 Алавес
2.9% (4)
3:1 Кадис
1.4% (2)
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