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Приветствую всех любителей футбола! Откроет субботний игровой день испанской Примеры поединок между "Валенсией" и "Мальоркой". Обе команды сбавили ход в последнее время, потому сегодня будут играть только на победу. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!