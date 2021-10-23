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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Мальорка
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
11
Кошта
Элдер
8
Рачич
Урош
18
Васс
Даниэль
19
Дуро
Уго
9
Макси
Гомес
7
Гуэдеш
Гонсалу
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
3
Оливан
Бриан
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
19
Ли
Кан
Ин
10
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
Валенсия
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Мальорка

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 3 (2) 0.33
Гуэдеш Гонсалу 2 0.22
Дуро Уго 2 0.22
Васс Даниэль 1 0.11
Макси Гомес 1 0.11
Гайя Хосе 1 0.11
Альдерете Омар 1 0.11
Андре Маркос 1 0.11
Черышев Денис 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.22
Фернандо Ниньо 2 0.22
Оливан Бриан 1 0.11
Баба Иддрису 1 0.11
Ли Кан Ин 1 0.11
Сальва Севилья 0 0
Маффео Пабло 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 5 0
Макси Гомес 3 1
Гильямон Уго 2 1
Дьякаби Муктар 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Васс Даниэль 1 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Вальехо Ману 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Амат 3 0
Баба Иддрису 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Родригес Даниэль 2 0
Седлар Александр 2 0
Коста Хауме 1 0
Батталья Родриго 1 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Оливан Бриан 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Гарсия Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
44%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
33%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0 Валенсия - Вальядолид 3:0
Мальорка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Алькоркон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
3. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
4. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
5. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
11. Эспаньол Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
13. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 8 1 0 7 2 - 13 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
12. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
5. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Откроет субботний игровой день испанской Примеры поединок между "Валенсией" и "Мальоркой". Обе команды сбавили ход в последнее время, потому сегодня будут играть только на победу. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2021, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Alejandro Muniz
    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 136
Валенсия 94.9% (129)
X 4.4% (6)
Мальорка 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Мальорка
1.85
3.73
5.17
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Валенсия - Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Валенсия - Мальорка

Исход игры
Валенсия
93.7% (134)
Ничья
4.9% (7)
Мальорка
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.09% (46)
Меньше
66.91% (93)
Обе команды забьют
Да
36.69% (51)
Нет
63.31% (88)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
30.8% (44)
2:1 Валенсия
28.7% (41)
1:0 Валенсия
28.7% (41)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Валенсия
2.1% (3)
3:0 Валенсия
1.4% (2)
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