Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Валенсия
Мальорка
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.33
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.22
|Дуро Уго
|2
|0.22
|Васс Даниэль
|1
|0.11
|Макси Гомес
|1
|0.11
|Гайя Хосе
|1
|0.11
|Альдерете Омар
|1
|0.11
|Андре Маркос
|1
|0.11
|Черышев Денис
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.22
|Фернандо Ниньо
|2
|0.22
|Оливан Бриан
|1
|0.11
|Баба Иддрису
|1
|0.11
|Ли Кан Ин
|1
|0.11
|Сальва Севилья
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|5
|0
|Макси Гомес
|3
|1
|Гильямон Уго
|2
|1
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Вальехо Ману
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Амат
|3
|0
|Баба Иддрису
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Гарсия Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
44%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
33%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0 Валенсия - Вальядолид 3:0
Мальорка
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Алькоркон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 13
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Валенсия - Мальорка
Исход игры
Валенсия
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (13)
Меньше
64.86% (24)
Обе команды забьют
Да
35.14% (13)
Нет
64.86% (24)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
43.2% (16)
2:1 Валенсия
29.7% (11)
1:0 Валенсия
18.9% (7)
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