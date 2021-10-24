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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
0:1
Перерыв

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:1
7' Гол
Сорлот Александр
31' Желтая карточка
Фелипе Аугусто
41' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
8
Гризманн
Антуан
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
18
Горосабел
Андони
16
Гевара
Андер
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
23
Сорлот
Александр
19
Исак
Александр
Атлетико М
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Атлетико М
Реал Сосьедад

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.44
Корреа Анхель 3 0.33
Лемар Тома 2 0.22
Карраско Янник 1 0.11
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.6
Ариц Элустондо 2 0.2
Лобете Хулен 2 0.2
Барренечеа Андер 1 0.1
Сорлот Александр 1 0.1
Мерино Микель 1 0.1
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Исак Александр 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Коке Хорхе 1 0
Эррера Эктор 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ле Норман Робен 3 0
Горосабел Андони 2 0
Порту Кристиан 2 0
Янузай Аднан 1 0
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Исак Александр 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
6
50%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0
Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 7 23
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
5. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
6. Атлетико М 0:1 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Атлетико М 0:1 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Вообще ничего не добавляет Хосе Луис Мунуэра Монтеро, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-1. 
  • 45'
    Приближается концовка первого тайма, в котором остановок практически не было и вряд ли много будет добавлено. 
  • Опасный момент
    44'
    Коке выполнил навес на правый край штрафной площадки, Гризманн скинул во вратарскую на Фелиша, который пробил головой и не попал в створ. 
  • Желтая карточка
    43'
    Хосеба Сальдуа останавливает Жоау Фелиша на правом фланге, откровенно придерживая руками - жёлтая предъявлена. 
  • 42'
    Угловой в исполнении "Атлетико" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами "Реала Сосьедад". 
  • Угловой
    41'
    Ренан Лоди выполняет прострел с левого фланга - Ариц Элустондо перехватывает, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Сразу два футболиста оказываются на газоне - в борьбе за мяч пострадали Сальдуа и Ренан Лоди. 
  • 39'
    Ле Норман надёжно действует в центре штрафной площадки, выбивая мяч после подачи с правого фланга. 
  • 38'
    "Реал Сосьедад" завладевает мячом и не спешит идти в атаку, предпочитая обмениваться короткими передачами на своей половине поля. 
  • 37'
    Антуан Гризманн находит возможность для удара, но мяч до ворот не доходит, так как успевает заблокировать Андони Горосабел. 
  • 35'
    Фелиш прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал на Суареса, потом получил неудобный пас в ответ и вынужден был отходить назад. 
  • Желтая карточка
    34'
    Фелипе Аугусто сорвал атаку соперника в центре поля, за что был "награждён" жёлтой карточкой. 
  • Угловой
    33'
    Сорлот заработал корнер на правом фланге. Последовала подача, но никому из гостей пробить не удалось. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Одну из редких атак провели гости и ничего опасного не создали, а вот правила на правом фланге нарушили. 
  • 30'
    Суарес выполняет мягкую подачу в штрафную площадь на Гризманна, Антуан скидывает на Де Пауля, который пробивает в касание мимо цели. 
  • 29'
    Луис Суарес нанёс удар головой из пределов штрафной площадки - в створ попал, но получилось несильно и Ремиро с проблемами не столкнулся. 
  • Опасный момент
    28'
    Исполнили подачу с угла поля гости - сразу пробить не получилось, зато провели атаку вторым темпом и вывели Давида Сильву на удар, но переиграть Облака испанец не смог. 
  • Угловой
    27'
    Исак пробил из пределов штрафной площадки - попал в одного из соперников и заработал угловой. 
  • Судья
    26'
    Сальдуа жёстко встретил Лемара на правом фланге, хозяева просили штрафной, но арбитр оказался иного мнения. 
  • 25'
    Суарес откликнулся на подачу с правого фланга, а вот дотянуться до мяча не сумел. Круглый отправился за лицевую линию. 
  • 24'
    Тома Лемар доходит до штрафной площадки, подрабатывает под правую и отправляет мяч гораздо выше цели. 
  • 23'
    Лемар выполняет подачу с левого фланга на правый край штрафной площадки, Суарес принимает мяч и тут же выпускает его за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Жоау Фелиш нарушает правила на левом фланге, попадая рукой по голове Сальдуа. 
  • 21'
    В центре поля гости допускают ошибку в передаче, отправляя мяч за боковую линию. 
  • Офсайд
    20'
    Стремительная атака "Атлетико" завершается свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Гризманн после подачи Лоди с левого края. 
  • 19'
    Горосабел поддержал атаку левым флангом, мяч получил, а потом выполнил прострел и попал в соперника. 
  • 18'
    Жоау Фелиш завершает атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд отправляется на трибуны. 
  • 16'
    А вот сейчас "Реал Сосьедад" убегает в контратаку, которую ударом в створ завершает Исак, но Облак справляется. 
  • 15'
    После забитого гола гости не появляются на чужой половине поля, да и с мячом практически не встречаются. 
  • 14'
    "Матрасники" разыграли угловой, а затем последовал навес на левый край штрафной площадки, откуда Эрмосо сделал скидку в руки Ремиро. 
  • Угловой
    13'
    Активные действия хозяев на правом фланге приводят к назначению углового удара. 
  • 12'
    Ничего не получается в атаке у "Атлетико", пока "Реал Сосьедад" уверенно держит оборону, не оставляя пространства. 
  • 11'
    Коке выполнил передачу на Фелиша на левый фланг, но получилось слишком сильно и гости мяч перехватили. 
  • 10'
    Правым флангом "Реал Сосьедад" попробовал пройти, но "матрасники" оказались против, выбив мяч в аут. 
  • 8'
    Неожиданное начало, а ведь ничего не предвещало, так как именно "Атлетико" играл лучше в последние минуты. Ждём реакцию хозяев. 
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СОРЛОТ!!! Исак выполняет передачу с правого фланга в центр, Сорлот оказывается перед Облаком и переигрывает его, пробивая в касание. 
  • 6'
    Ренан Лоди прорывается по левому флангу и выполняет подачу - гости отбиваются. 
  • 5'
    Антуан Гризманн становится автором первого удара по воротам, с которым Алехандро Ремиро справился легко и непринуждённо. 
  • 4'
    Атаку правым флангом провели хозяева, что привело к подаче, которая адресата не нашла. 
  • 3'
    Алехандро Ремиро получает передачу от защитников и отправляет мяч на правый фланг - за боковую линию улетает круглый. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и попытались провести атаку левым флангом, но пока безуспешно, мяч потерян. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Ванда Метрополитано" прозвучал стартовый свисток. 
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Где смотреть матч Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Атлетико М
87% (134)
Ничья
12.3% (19)
Реал Сосьедад
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (72)
Меньше
49.65% (71)
Обе команды забьют
Да
58.74% (84)
Нет
41.26% (59)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
39% (60)
1:0 Атлетико М
20.8% (32)
2:0 Атлетико М
16.2% (25)
1:1 Ничья
9.1% (14)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:1 Атлетико М
1.9% (3)
3:0 Атлетико М
1.3% (2)
3:2 Атлетико М
1.3% (2)
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