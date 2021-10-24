Угловой в исполнении "Атлетико" опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами "Реала Сосьедад".

Коке выполнил навес на правый край штрафной площадки, Гризманн скинул во вратарскую на Фелиша, который пробил головой и не попал в створ.

Приближается концовка первого тайма, в котором остановок практически не было и вряд ли много будет добавлено.

Вообще ничего не добавляет Хосе Луис Мунуэра Монтеро, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-1.

41' Ренан Лоди выполняет прострел с левого фланга - Ариц Элустондо перехватывает, выбивая мяч за лицевую линию.

40' Сразу два футболиста оказываются на газоне - в борьбе за мяч пострадали Сальдуа и Ренан Лоди.

39' Ле Норман надёжно действует в центре штрафной площадки, выбивая мяч после подачи с правого фланга.

38' "Реал Сосьедад" завладевает мячом и не спешит идти в атаку, предпочитая обмениваться короткими передачами на своей половине поля.

37' Антуан Гризманн находит возможность для удара, но мяч до ворот не доходит, так как успевает заблокировать Андони Горосабел.

35' Фелиш прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал на Суареса, потом получил неудобный пас в ответ и вынужден был отходить назад.

34' Фелипе Аугусто сорвал атаку соперника в центре поля, за что был "награждён" жёлтой карточкой.

33' Сорлот заработал корнер на правом фланге. Последовала подача, но никому из гостей пробить не удалось.

32' Одну из редких атак провели гости и ничего опасного не создали, а вот правила на правом фланге нарушили.

30' Суарес выполняет мягкую подачу в штрафную площадь на Гризманна, Антуан скидывает на Де Пауля, который пробивает в касание мимо цели.

29' Луис Суарес нанёс удар головой из пределов штрафной площадки - в створ попал, но получилось несильно и Ремиро с проблемами не столкнулся.

28' Исполнили подачу с угла поля гости - сразу пробить не получилось, зато провели атаку вторым темпом и вывели Давида Сильву на удар, но переиграть Облака испанец не смог.

27' Исак пробил из пределов штрафной площадки - попал в одного из соперников и заработал угловой.

26' Сальдуа жёстко встретил Лемара на правом фланге, хозяева просили штрафной, но арбитр оказался иного мнения.

25' Суарес откликнулся на подачу с правого фланга, а вот дотянуться до мяча не сумел. Круглый отправился за лицевую линию.

24' Тома Лемар доходит до штрафной площадки, подрабатывает под правую и отправляет мяч гораздо выше цели.

23' Лемар выполняет подачу с левого фланга на правый край штрафной площадки, Суарес принимает мяч и тут же выпускает его за лицевую линию.

22' Жоау Фелиш нарушает правила на левом фланге, попадая рукой по голове Сальдуа.

21' В центре поля гости допускают ошибку в передаче, отправляя мяч за боковую линию.

20' Стремительная атака "Атлетико" завершается свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Гризманн после подачи Лоди с левого края.

19' Горосабел поддержал атаку левым флангом, мяч получил, а потом выполнил прострел и попал в соперника.

18' Жоау Фелиш завершает атаку дальним ударом, после которого игровой снаряд отправляется на трибуны.

16' А вот сейчас "Реал Сосьедад" убегает в контратаку, которую ударом в створ завершает Исак, но Облак справляется.

15' После забитого гола гости не появляются на чужой половине поля, да и с мячом практически не встречаются.

14' "Матрасники" разыграли угловой, а затем последовал навес на левый край штрафной площадки, откуда Эрмосо сделал скидку в руки Ремиро.

13' Активные действия хозяев на правом фланге приводят к назначению углового удара.

12' Ничего не получается в атаке у "Атлетико", пока "Реал Сосьедад" уверенно держит оборону, не оставляя пространства.

11' Коке выполнил передачу на Фелиша на левый фланг, но получилось слишком сильно и гости мяч перехватили.

10' Правым флангом "Реал Сосьедад" попробовал пройти, но "матрасники" оказались против, выбив мяч в аут.

8' Неожиданное начало, а ведь ничего не предвещало, так как именно "Атлетико" играл лучше в последние минуты. Ждём реакцию хозяев.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СОРЛОТ!!! Исак выполняет передачу с правого фланга в центр, Сорлот оказывается перед Облаком и переигрывает его, пробивая в касание.

6' Ренан Лоди прорывается по левому флангу и выполняет подачу - гости отбиваются.

5' Антуан Гризманн становится автором первого удара по воротам, с которым Алехандро Ремиро справился легко и непринуждённо.

4' Атаку правым флангом провели хозяева, что привело к подаче, которая адресата не нашла.

3' Алехандро Ремиро получает передачу от защитников и отправляет мяч на правый фланг - за боковую линию улетает круглый.

2' Гости начали с центра поля и попытались провести атаку левым флангом, но пока безуспешно, мяч потерян.