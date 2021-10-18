Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Реал Сосьедад
История личных встреч
Атлетико М
Реал Сосьедад
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.5
|Корреа Анхель
|3
|0.38
|Лемар Тома
|2
|0.25
|Карраско Янник
|1
|0.13
|Врсалько Шиме
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.67
|Ариц Элустондо
|2
|0.22
|Лобете Хулен
|2
|0.22
|Барренечеа Андер
|1
|0.11
|Мерино Микель
|1
|0.11
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
2
50%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
6
50%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0
Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 13
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетико М
91.2% (31)
Ничья
8.8% (3)
Реал Сосьедад
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
61.76% (21)
Нет
38.24% (13)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
47.1% (16)
2:0 Атлетико М
32.4% (11)
1:1 Ничья
5.9% (2)
1:0 Атлетико М
5.9% (2)
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