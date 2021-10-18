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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад

История личных встреч

Атлетико М
Реал Сосьедад

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

69.6%
8.7%
21.7%
16 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.5
Корреа Анхель 3 0.38
Лемар Тома 2 0.25
Карраско Янник 1 0.13
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.67
Ариц Элустондо 2 0.22
Лобете Хулен 2 0.22
Барренечеа Андер 1 0.11
Мерино Микель 1 0.11
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Коке Хорхе 1 0
Эррера Эктор 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ле Норман Робен 3 0
Горосабел Андони 2 0
Порту Кристиан 2 0
Янузай Аднан 1 0
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Исак Александр 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
6
50%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0
Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Осасуна Заявка 9 5 2 2 13 - 12 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
11. Эспаньол Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
13. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 8 1 0 7 2 - 13 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
5. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 18 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Атлетико М 91.2% (31)
    X 8.8% (3)
    Реал Сосьедад 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Сосьедад
    1.72
    3.95
    6.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Реал Сосьедад онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетико М
    91.2% (31)
    Ничья
    8.8% (3)
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (21)
    Нет
    38.24% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    47.1% (16)
    2:0 Атлетико М
    32.4% (11)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
    1:0 Атлетико М
    5.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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