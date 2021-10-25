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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 7630
Сельта
0'
42' Желтая карточка
Айду Джозеф
0:1
55' Гол
Мина Сантьяго
0:2
58' Гол
Аспас Яго
63' Красная карточка
Дьене Даконам
0:3
73' Гол
Мина Сантьяго
80' Желтая карточка
Оливера Матиас
81' Красная карточка
Чема Родригес
81' Желтая карточка
Дамиан Суарес
83' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90'+5
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
18
Арамбарри
Мауро
5
Флорентину
24
Тимор
Давид
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
12
Рамирес
Сандро
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Хетафе
4-4-1-1
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Хетафе
Сельта

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 0.2
Митрович Стефан 1 0.1
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мина Сантьяго 4 0.4
Аспас Яго 3 (1) 0.3
Браис Мендес 1 0.1
Денис Суарес 1 0.1
Серви Франко 1 0.1
Тьяго Гальярдо 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Дьене Даконам 2 1
Кабако Эрик 2 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Унал Энес 2 0
Рамирес Сандро 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Сория Давид 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Мата Хайме 1 0
Максимович Неманья 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Браис Мендес 4 0
Мальо Уго 2 1
Тапия Ренато 3 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Солари Аугусто 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Мина Сантьяго 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
19%
4
33%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Эйбар 0:1
Сельта
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2
Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Севилья 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
17. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
9. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Хетафе 28.8% (40)
X 48.9% (68)
Сельта 22.3% (31)
-2
выиграет Сельта, со счетом 0:1
Сельта посильнее сейчас и должна забить хотя бы один гол, у Хетафе мало то пока получается
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Где смотреть матч Хетафе 0:3 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 0:3 Сельта

Исход игры
Хетафе
28.8% (40)
Ничья
48.9% (68)
Сельта
22.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.36% (32)
Меньше
76.64% (105)
Обе команды забьют
Да
67.15% (92)
Нет
32.85% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (60)
1:0 Хетафе
16.5% (23)
2:1 Хетафе
10.1% (14)
1:2 Сельта
10.1% (14)
0:1 Сельта
9.4% (13)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Сельта
2.2% (3)
2:0 Хетафе
1.4% (2)
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