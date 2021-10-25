Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Аспас Яго из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Сельта

46' Тимор Давид из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Рамирес Сандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Рамирес Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Сельта

44' Рамирес Сандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Айду Джозеф получил желтую карточку от судьи

42' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Хетафе

40' Удар от ворот произведет Сельта

40' Аленья Карлес из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Нолито Агудо имел все шансы забить, но Давид Сория сделал отличный сейв!

38' ШАНС! Нолито Агудо вышел один на один с голкипером...

38' Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Мурильо Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Плохо сыграл Дьене Даконам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сельта выполняет удар от ворот.

22' Тимор Давид из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Хорошую попытку сделал Нолито Агудо . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мина Сантьяго из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

14' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

13' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хетафе

12' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

9' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Арамбарри Мауро бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

6' Хорошую попытку сделал Браис Мендес . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сельта начинает с центра поля