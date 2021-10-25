Испания: Ла Лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 7630
42' Желтая карточкаАйду Джозеф
0:1
55' ГолМина Сантьяго
0:2
58' ГолАспас Яго
63' Красная карточкаДьене Даконам
0:3
73' ГолМина Сантьяго
80' Желтая карточкаОливера Матиас
81' Красная карточкаЧема Родригес
81' Желтая карточкаДамиан Суарес
83' Желтая карточкаМурильо Джейсон
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
24
Тимор
Давид
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
35 Альварес УгоЗащитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
-
33 Сотело Хьюго
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
55'
0:1
58'
0:2
63'
73'
0:3
80'
81'
81'
83'
Владение мячом
История личных встреч
Хетафе
Сельта
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|2
|0.2
|Митрович Стефан
|1
|0.1
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|4
|0.4
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.3
|Браис Мендес
|1
|0.1
|Денис Суарес
|1
|0.1
|Серви Франко
|1
|0.1
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Дьене Даконам
|2
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|0
|Браис Мендес
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Тапия Ренато
|3
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мина Сантьяго
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
19%
4
33%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Эйбар 0:1
Сельта
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2
Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Севилья 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 7
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|17.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 0:3 Сельта
Исход игры
Хетафе
28.8% (40)
Ничья
48.9% (68)
Сельта
22.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.36% (32)
Меньше
76.64% (105)
Обе команды забьют
Да
67.15% (92)
Нет
32.85% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (60)
1:0 Хетафе
16.5% (23)
2:1 Хетафе
10.1% (14)
1:2 Сельта
10.1% (14)
0:1 Сельта
9.4% (13)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Сельта
2.2% (3)
2:0 Хетафе
1.4% (2)
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