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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Леванте

История личных встреч

Севилья
Леванте

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
8 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМС
3:2
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:0
П
5:0
П
2:6
П
2:1
П
0:0
П
3:1
П
1:1
П
1:2
П
1:1
П
2:3
П
0:0
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
1:0
П
4:1
П
1:4
ПД
2:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.38
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.38
Мир Рафа 3 0.38
Гомес Алехандро 1 0.13
Монтьель Гонсало 1 0.13
Навас Хесус 0 0
Фернандо Режес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Хордан Хоан 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 0.22
Рохер Марти 2 (1) 0.22
Кампанья Хосе 1 0.11
Робер Пьер 1 0.11
Мелеро Гонсало 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 3 0
Ламела Эрик 3 0
Делани Томас 1 1
Карлос Диего Сантос 1 1
Хордан Хоан 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Фернандо Режес 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Оскар Родригес 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Кампанья Хосе 2 0
Рохер Марти 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Пепелу 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Везу Рубен 1 0
Малса Микаэль 1 0
Робер Пьер 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

3
13
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
33%
3
23%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1
Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1
Леванте
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2
Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 12 - 7 20
2. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
3. Севилья Заявка 8 5 2 1 11 - 3 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Осасуна Заявка 9 5 2 2 13 - 12 17
6. Райо Вальекано Заявка 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Барселона Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
8. Бетис Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
9. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
10. Валенсия Заявка 9 3 3 3 13 - 11 12
11. Эспаньол Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12. Вильярреал Заявка 8 2 5 1 9 - 5 11
13. Мальорка Заявка 9 3 2 4 7 - 13 11
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Кадис Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
19. Алавес Заявка 8 1 0 7 2 - 13 3
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
4. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Барселона Депай Мемфис 4 2 2
5. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Севилья 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Леванте 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Леванте
    1.50
    4.56
    7.96
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Леванте онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Леванте

    Исход игры
    Севилья
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Леванте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (12)
    Меньше
    69.23% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (9)
    Нет
    76.92% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    57.5% (23)
    2:1 Севилья
    22.5% (9)
    1:0 Севилья
    10% (4)
    3:0 Севилья
    7.5% (3)
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