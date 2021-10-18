Испания: Ла Лига 2021-2022
Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Леванте
История личных встреч
Севилья
Леванте
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
8 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.38
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.38
|Мир Рафа
|3
|0.38
|Гомес Алехандро
|1
|0.13
|Монтьель Гонсало
|1
|0.13
|Навас Хесус
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|0.22
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.22
|Кампанья Хосе
|1
|0.11
|Робер Пьер
|1
|0.11
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|3
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Делани Томас
|1
|1
|Карлос Диего Сантос
|1
|1
|Хордан Хоан
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Робер Пьер
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
3
13
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
33%
3
23%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1
Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1
Леванте
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2
Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3 Алавес - Леванте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 7
|20
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 5
|11
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|17.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|2 - 13
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Барселона
|Депай Мемфис
|4
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Севилья - Леванте
Исход игры
Севилья
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (12)
Меньше
69.23% (27)
Обе команды забьют
Да
23.08% (9)
Нет
76.92% (30)
Популярный счёт
2:0 Севилья
57.5% (23)
2:1 Севилья
22.5% (9)
1:0 Севилья
10% (4)
3:0 Севилья
7.5% (3)
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