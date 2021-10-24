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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
1:1
Перерыв
Эстудиантес Ла Плата
0'
1:0
14' Гол
Eric Meza
1:1
28' Гол в свои ворота
Леонардо Буриан
43' Желтая карточка
Ногера Фабьян
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
3
Gonzalo
Piovi
11
Кастро
Алексис
19
Wilson
Morelo
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
21
Андухар
Марьяно
13
Агиррегарай
Матиас
3
Рохель
Агустин
2
Тобио
Фернандо
16
Juan
Apaolaza
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Ногера
Фабьян
14
Санчес-Миньо
Хуан
29
Leonardo
Godoy
10
Gustavo
Del
Prete
Колон
4-1-4-1
Эстудиантес Ла Плата
3-4-1-2

Ход матча

14'
Eric Meza
1:0
28'
1:1
Леонардо Буриан
43'
 
Ногера Фабьян

История личных встреч

Колон
Эстудиантес Ла Плата

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:2
С
3:2
К
2:2
С
1:1
С
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:2
П
1:0
П
3:3
П
1:2
П
2:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:4
ПА
0:1
ПА
1:3
ПА
0:1
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.17
Eric Meza 3 0.17
Rodrigo Aliendro 3 0.17
Cristian Ferreira2 2 0.11
Wilson Morelo 1 0.06
Гольц Паоло 1 0.06
Кастро Алексис 1 0.06
Yeiler Goez 1 0.06
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0
Cristian Bernardi 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 7 0.39
Gustavo Del Prete 5 0.28
Juan Apaolaza 4 0.22
Leonardo Godoy 2 0.11
Ногера Фабьян 2 0.11
Leandro Diaz III 2 0.11
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.11
Айови Хайме 1 0.06
Паскини Николас 1 0.06
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 2
Кастро Алексис 4 0
Facundo Farias 4 0
Лертора Федерико 3 0
Rafael Delgado 3 0
Facundo Garces 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Eric Meza 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Ногера Фабьян 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Айови Хайме 3 0
Пеллегрини Матиас 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Агиррегарай Матиас 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
Bautista Kociubinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
6
46%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
60%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

14
28
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
2
14%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
6
43%
4
14%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
2
14%
8
29%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
8
50%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 17 10 2 5 24 - 16 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
7. Эстудиантес Ла Плата 1:1 18 7 7 4 27 - 19 28
8. Колон 1:1 18 7 6 5 15 - 20 27
9. Годой Крус 1:0 18 7 5 6 27 - 22 26
10. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
11. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
12. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
13. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
16. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
17. Сармиенто 17 5 5 7 19 - 21 20
18. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
19. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 0:1 18 2 9 7 12 - 20 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
5. Колон 1:1 9 4 4 1 8 - 7 16
6. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
7. Годой Крус 1:0 10 4 4 2 15 - 10 16
8. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
9. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
10. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
12. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
13. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
14. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
15. Эстудиантес Ла Плата 1:1 8 3 4 1 12 - 6 13
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 0:1 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 1:1 10 4 3 3 15 - 13 15
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 1:1 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 1:0 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 0:1 10 1 7 2 5 - 7 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
19. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ногера Фабьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Леонардо Буриан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Эрик Меза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.94
3.28
3.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 1:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн




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