Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Перерыв
1:0
14' ГолEric Meza
1:1
28' Гол в свои воротаЛеонардо Буриан
43' Желтая карточкаНогера Фабьян
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
14'
1:0
28'
1:1
43'
История личных встреч
Колон
Эстудиантес Ла Плата
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.17
|Eric Meza
|3
|0.17
|Rodrigo Aliendro
|3
|0.17
|Cristian Ferreira2
|2
|0.11
|Wilson Morelo
|1
|0.06
|Гольц Паоло
|1
|0.06
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Yeiler Goez
|1
|0.06
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|Cristian Bernardi
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|7
|0.39
|Gustavo Del Prete
|5
|0.28
|Juan Apaolaza
|4
|0.22
|Leonardo Godoy
|2
|0.11
|Ногера Фабьян
|2
|0.11
|Leandro Diaz III
|2
|0.11
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.11
|Айови Хайме
|1
|0.06
|Паскини Николас
|1
|0.06
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|Кастро Алексис
|4
|0
|Facundo Farias
|4
|0
|Лертора Федерико
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Формика Мауро
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Ногера Фабьян
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Айови Хайме
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Агиррегарай Матиас
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
6
46%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
3
60%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
14
28
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
2
14%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
6
43%
4
14%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
2
14%
8
29%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
8
50%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|2
|5
|24 - 16
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|18
|7
|7
|4
|27 - 19
|28
|8.
|Колон
|1:1
|18
|7
|6
|5
|15 - 20
|27
|9.
|Годой Крус
|1:0
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|10.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|16.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|18.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|19.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|0:1
|18
|2
|9
|7
|12 - 20
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|5.
|Колон
|1:1
|9
|4
|4
|1
|8 - 7
|16
|6.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|7.
|Годой Крус
|1:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|8.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|10.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|12.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|1:1
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|1:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|0:1
|10
|1
|7
|2
|5 - 7
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2