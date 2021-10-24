  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
1:0
Перерыв
Банфилд
0'
1:0
25' Гол
Gonzalo Abrego
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
3
Leonel
Gonzalez
22
Gianluca
Ferrari
15
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
36
Bruno
Sosa
10
Valentin
Burgoa
33
Ezequiel
Bullaude
9
Tomas
Badaloni
11
Martin
Ojeda
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
19
Alexis
Sosa
3
Franco
Quinteros
11
Урси
Агустин
10
Датоло
Хесус
27
Доминго
Николас
28
Матиас
Гонсалез
7
Куэро
Маурисио
9
Juan
Manuel
Cruz
Годой Крус
4-3-3
Банфилд
4-5-1

Ход матча

25'
Gonzalo Abrego
1:0

История личных встреч

Годой Крус
Банфилд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:1
КДМЗ3
0:0
КДМЗ3
1:0
С
0:2
С
2:2
С
1:1
К
2:1
П
3:1
К
0:1
П
2:3
П
1:2
П
3:0
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 10 (1) 0.56
Ezequiel Bullaude 5 0.28
Sebastian Lomonaco 3 0.17
Tomas Badaloni 2 0.11
Elias Sebastian Lopez 1 0.06
Cristian Colman 1 0.06
Gonzalo Abrego 1 0.06
Перес Дамиан 1 0.06
Matias Ramirez 1 0.06
Bruno Sosa 1 0.06
Nelson Acevedo 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Alan Cantero 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.39
Датоло Хесус 2 0.11
Luciano Pons 1 0.06
Giuliano Galoppo 1 0.06
Ramiro Enrique 1 0.06
Emanuel Coronel 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Урси Агустин 0 0
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 4 0
Nestor Breitenbruch 3 0
Sebastian Lomonaco 3 0
Bruno Sosa 3 0
Gianluca Ferrari 1 1
Перес Дамиан 2 0
Nelson Acevedo 2 0
Leonel Gonzalez 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Manuel Llano 2 0
Matias Ramirez 1 0
Martin Ojeda 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Juan Espinola 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 5 1
Lautaro Rios 6 0
Emanuel Coronel 5 0
Лолло Лусиано 4 0
Giuliano Galoppo 2 1
Franco Quinteros 3 0
Урси Агустин 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Куэро Маурисио 2 0
Nicolas Linares 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Доминго Николас 1 0
Valentin Barbero 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
8
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Забито

27
13
6 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
11%
2
15%
1-15
2
7%
4
31%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
3
11%
2
15%
46-60
9
33%
1
8%
61-75
9
33%
3
23%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
3
14%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Бока Унидос - Годой Крус 0:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 17 10 2 5 24 - 16 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
7. Эстудиантес Ла Плата 1:1 18 7 7 4 27 - 19 28
8. Колон 1:1 18 7 6 5 15 - 20 27
9. Годой Крус 1:0 18 7 5 6 27 - 22 26
10. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
11. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
12. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
13. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
16. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
17. Сармиенто 17 5 5 7 19 - 21 20
18. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
19. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 0:1 18 2 9 7 12 - 20 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
5. Колон 1:1 9 4 4 1 8 - 7 16
6. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
7. Годой Крус 1:0 10 4 4 2 15 - 10 16
8. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
9. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
10. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
12. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
13. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
14. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
15. Эстудиантес Ла Плата 1:1 8 3 4 1 12 - 6 13
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 0:1 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 1:1 10 4 3 3 15 - 13 15
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 1:1 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 1:0 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 0:1 10 1 7 2 5 - 7 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
19. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Гонсало Абрего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Банфилд
2.15
4.95
3.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 1:0 Банфилд онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 