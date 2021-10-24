Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 7'
12
Lucas
Hoyos
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Alan Varela
-
40 Eros Mancuso
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|6 (1)
|0.33
|Thiago Almada
|4
|0.22
|Манкуэльо Федерико
|2
|0.11
|Luca Orellano
|2
|0.11
|Адриан Рикардо
|2
|0.11
|Agustin Bouzat
|2
|0.11
|Ортега Франсиско
|1
|0.06
|Дженсон Лукас
|1
|0.06
|Matias De los Santos II
|1
|0.06
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.06
|Касерес Сантьяго
|1
|0.06
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|5
|0.28
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.11
|Альмендра Агустин
|2
|0.11
|Самбрано Очандарте
|1
|0.06
|Фабра Франк
|1
|0.06
|Лопес Лисандро II
|1
|0.06
|Орсини Николас
|1
|0.06
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Вейгандт Марсело
|1
|0.06
|Agustin Obando
|1
|0.06
|Монтес Родриго
|1
|0.06
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.06
|Кардона Эдвин
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Поблет Херонимо
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|4
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
8
47%
3
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
23
20
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
1
4%
6
30%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
9
39%
5
25%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
50%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|2
|5
|24 - 16
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|0:0
|18
|8
|7
|3
|21 - 13
|31
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|6.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|18
|7
|8
|3
|24 - 13
|29
|7.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|8.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|10.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|16.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|18.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|19.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|5.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|10
|4
|5
|1
|18 - 7
|17
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Бока Хуниорс
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|10.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|11.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|14.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|15.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2