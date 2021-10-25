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Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
2:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
39' Гол
Манкуэльо Федерико
59' Желтая карточка
Agustin Bouzat
69' Желтая карточка
Рохо Маркос
77' Желтая карточка
Matias De los Santos II
2:0
90' Гол
Cristian Alberto Tarragona
90'+5
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
30
Манкуэльо
Федерико
16
Поблет
Херонимо
23
Agustin
Bouzat
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
1
Росси
Агустин
4
Вейгандт
Марсело
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
41
Монтес
Родриго
21
Кампусано
Хорман
32
Альмендра
Агустин
20
Juan
Edgardo
Ramirez
31
Павон
Кристиан
38
Васкес
Луис
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:7
С
0:0
КДЛС
0:0
КДЛС
0:0
С
3:0
С
0:4
П
1:3
П
2:0
П
1:0
ТМК
2:2
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
0:0
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:2
КС
1:0
КС
1:1
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 6 (1) 0.33
Thiago Almada 4 0.22
Манкуэльо Федерико 3 0.17
Luca Orellano 2 0.11
Адриан Рикардо 2 0.11
Cristian Alberto Tarragona 2 0.11
Agustin Bouzat 2 0.11
Ортега Франсиско 1 0.06
Дженсон Лукас 1 0.06
Matias De los Santos II 1 0.06
Касерес Сантьяго 1 0.06
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Поблет Херонимо 0 0
Mateo Pellegrino 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 5 0.28
Павон Кристиан 2 (1) 0.11
Альмендра Агустин 2 0.11
Самбрано Очандарте 1 0.06
Фабра Франк 1 0.06
Лопес Лисандро II 1 0.06
Орсини Николас 1 0.06
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Вейгандт Марсело 1 0.06
Agustin Obando 1 0.06
Монтес Родриго 1 0.06
Рохо Маркос 1 (1) 0.06
Кардона Эдвин 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Juan Edgardo Ramirez 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Адриан Рикардо 2 1
Манкуэльо Федерико 3 0
Поблет Херонимо 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Damian Fernandez 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Matias De los Santos II 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Lucas Hoyos 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Agustin Mulet 1 0
Nazareno Romero 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Эстебан Ролон 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Орсини Николас 1 0
Павон Кристиан 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
11%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
9
47%
3
25%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
4
44%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

25
20
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
2
8%
6
30%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
10
40%
5
25%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
21%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
7
50%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 17 10 2 5 24 - 16 32
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
5. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
8. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
9. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
10. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
11. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
12. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
13. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
16. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
17. Сармиенто 17 5 5 7 19 - 21 20
18. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
19. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
9. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
10. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
11. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
12. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
13. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
14. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
15. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
16. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2
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