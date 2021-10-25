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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Дегерфорс
0'
0:1
26' Гол
Эдвардсен Виктор
32'
1
Аллен
Бобби
2
Бьёрнквист
Даниэль
14
Альмебек
Михаэль
4
Моро
Насиру
27
Сковгор
Андреас
6
Хьертстранд
Бенджамин
11
Бесара
Нахир
17
Мартенссон
Йохан
18
Хамад
Илоан
10
Броберг
Мартин
20
Фрайди
Ричард
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
18
Линдаль
Аксель
40
Джурджич
Никола
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
Эребру
5-3-1-1
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

6'
Сегер Давид
Броберг Мартин
 
26'
0:1
Эдвардсен Виктор
(Ольссон Себастьян II)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Эребру
Дегерфорс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
3:0
ТМК
1:0
ТМК
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.21
Бесара Нахир 3 (1) 0.13
Мехмети Агон 2 0.08
Колландер Деннис 2 0.08
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 11 (1) 0.46
Бертильссон Юхан 5 (2) 0.21
Саиди Абдельрахман 3 0.13
Джурджич Никола 2 0.08
Дальстрём Виллиам 2 0.08
Аяз Ферхад 1 0.04
Карлен Адам 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Экрот Оливер 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 1
Валкер Кевин 5 0
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Али Хусейн 3 0
Альмебек Михаэль 2 0
Бесара Нахир 2 0
Хуммет Денис 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Сегер Давид 2 0
Мехмети Агон 1 0
Хамад Илоан 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Луан Патрик 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 4 1
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Гравиус Христос 4 0
Ольссон Себастьян II 4 0
Экрот Оливер 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
16 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
3
12%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
5
31%
6
24%
61-75
3
19%
5
20%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
3
18%
1-15
3
33%
4
24%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

28
14
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
4
29%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
8
29%
3
21%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
11%
3
12%
1-15
4
22%
6
23%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
6
33%
6
23%
76-90

Пропущено

44
39
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
5
11%
3
8%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
7
16%
8
21%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
10
23%
7
18%
61-75
11
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0
Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2
Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 24 14 5 5 33 - 19 47
2. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
3. Мальмё Заявка 24 13 6 5 49 - 26 45
4. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
5. Хаммарбю Заявка 24 11 7 6 41 - 33 40
6. Норрчёпинг Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Сириус Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
10. Варберг БоИС Заявка 24 7 8 9 27 - 30 29
11. Дегерфорс 1:0 Заявка 24 8 4 12 26 - 40 28
12. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
13. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
14. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
15. Эребру 0:1 Заявка 24 4 4 16 16 - 47 16
16. Эстерсунд Заявка 24 3 4 17 23 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс 1:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру 0:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс 1:0 Заявка 13 2 3 8 9 - 26 9
15. Эребру 0:1 Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Дегерфорс
7.04
4.68
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:1 Дегерфорс онлайн




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