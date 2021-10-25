Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Берн Арена
0:1
26' ГолЭдвардсен Виктор
11
Бесара
Нахир
18
Хамад
Илоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Эребру
Дегерфорс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.21
|Бесара Нахир
|3 (1)
|0.13
|Мехмети Агон
|2
|0.08
|Колландер Деннис
|2
|0.08
|Сегер Давид
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Броберг Мартин
|1
|0.04
|Герзич Нордин
|1
|0.04
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|11 (1)
|0.46
|Бертильссон Юхан
|5 (2)
|0.21
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.13
|Джурджич Никола
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.08
|Аяз Ферхад
|1
|0.04
|Карлен Адам
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|1
|Валкер Кевин
|5
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Али Хусейн
|3
|0
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Хамад Илоан
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|4
|1
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|Экрот Оливер
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
16 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
3
12%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
5
31%
6
24%
61-75
3
19%
5
20%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
3
18%
1-15
3
33%
4
24%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
28
14
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
4
29%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
8
29%
3
21%
76-90
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
11%
3
12%
1-15
4
22%
6
23%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
6
33%
6
23%
76-90
Пропущено
44
39
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
5
11%
3
8%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
7
16%
8
21%
31-45
5
11%
7
18%
46-60
10
23%
7
18%
61-75
11
25%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0
Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2
Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|33 - 19
|47
|2.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|3.
|Мальмё
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 26
|45
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|41 - 33
|40
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|40 - 35
|31
|9.
|Сириус
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 40
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 30
|29
|11.
|Дегерфорс
|1:0 Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 40
|28
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|15.
|Эребру
|0:1 Заявка
|24
|4
|4
|16
|16 - 47
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|5.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|8.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 26
|9
|15.
|Эребру
|0:1 Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3