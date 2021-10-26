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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
1:1
Второй тайм: 55'

Стадион: Зрители: 16196
Атлетик Б
0'
1:0
33' Пенальти
Рауль де Томас
1:1
52' Гол
Уильямс Иньяки
55'
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
10
Дардер
Серхи
6
Ману
Морланес
23
Эмбарба
Адриан
14
Мелендо
Оскар
21
Рибаудо
Нико
11
Рауль
де
Томас
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
Эспаньол
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

33'
Рауль де Томас
1:0
52'
1:1
Уильямс Иньяки
(Лекуе Иньиго)

Владение мячом

История личных встреч

Эспаньол
Атлетик Б

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

30 матчей

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
КК
0:2
КК
1:1
П
3:1
П
1:2
П
3:2
П
0:4
П
3:3
П
3:3
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
ПД
1:0
КК
1:1
КК
1:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 6 (2) 0.55
Видаль Алеш 2 0.18
Кабрера Леандро 1 0.09
Ману Морланес 1 0.09
Рибаудо Нико 1 0.09
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Педроса Адриа 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 2 0.2
Гарсия Рауль 2 0.2
Иньиго Мартинес 2 0.2
Муньяин Икер 1 (1) 0.1
Вивиан Даниэль 1 0.1
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Кабрера Леандро 2 0
Рауль де Томас 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 4 0
Иньиго Мартинес 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Венседор Унай 1 0
Уильямс Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
8. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Эспаньол 1:1 Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал 1:1 Заявка 10 2 6 2 11 - 8 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис 1:1 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Эспаньол 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Атлетик Б 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Вильярреал 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Кадис 1:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
19. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Атлетик Б 1:1 Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Кадис 1:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал 1:1 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол 1:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Эспаньол 26.3% (36)
X 51.1% (70)
Атлетик Б 22.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Атлетик Б
2.94
3.75
6.57
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эспаньол 1:1 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Эспаньол
26.3% (36)
Ничья
51.1% (70)
Атлетик Б
22.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (60)
2:1 Эспаньол
13.9% (19)
1:0 Эспаньол
10.9% (15)
1:2 Атлетик Б
9.5% (13)
0:1 Атлетик Б
8.8% (12)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Атлетик Б
1.5% (2)
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