Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 16196
1:0
33' ПенальтиРауль де Томас
1:1
52' ГолУильямс Иньяки
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Рубен СуаресНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
34 Juan Artola
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
1:0
52'
1:1
Владение мячом
История личных встреч
Эспаньол
Атлетик Б
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
30 матчей
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|6 (2)
|0.55
|Видаль Алеш
|2
|0.18
|Кабрера Леандро
|1
|0.09
|Ману Морланес
|1
|0.09
|Рибаудо Нико
|1
|0.09
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|2
|0.2
|Гарсия Рауль
|2
|0.2
|Иньиго Мартинес
|2
|0.2
|Муньяин Икер
|1 (1)
|0.1
|Вивиан Даниэль
|1
|0.1
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Эспаньол
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 8
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Эспаньол
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Кадис
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Кадис
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Эспаньол
26.3% (36)
Ничья
51.1% (70)
Атлетик Б
22.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (60)
2:1 Эспаньол
13.9% (19)
1:0 Эспаньол
10.9% (15)
1:2 Атлетик Б
9.5% (13)
0:1 Атлетик Б
8.8% (12)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Атлетик Б
1.5% (2)
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