Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

45' Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Нико Уильямс из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.

45' Серхи Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Нико Уильямс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

45' Уильямс Иньяки разрезает оборону соперника отличным пасом

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

44' Нико Уильямс из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.

44' Мелендо Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Рибаудо Нико не смог попасть в створ ударом издали

40' Рибаудо Нико не смог попасть в створ ударом издали

39' Хорошую попытку сделал Муньяин Икер . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

38' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

37' Нико Уильямс наказан за толчок Педроса Адриа

33' 'Г О О О О О Л - Рауль де Томас из команды Эспаньол забивает с пенальти! Он пробил правой. Унаи Симон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

33' После проверки VAR судья не изменил решения - Эспаньол пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Эспаньол выполняет удар от ворот.

26' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

26' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' Рибаудо Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Нико Уильямс из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

24' Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Диего Лопес вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Сансет Ойян . Отличный был шанс, чтобы забить!

24' Плохо сыграл Кабрера Леандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Дардер Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Плохо сыграл Кабрера Леандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Эспаньол выполняет удар от ворот.

21' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Игрок Мелендо Оскар из команды Эспаньол неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

18' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

18' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Эспаньол выполняет удар от ворот.

15' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кабрера Леандро из команды Эспаньол

15' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Какой шанс! Муньяин Икер почти забил, но мяч вынесли с линии!

15' Диего Лопес не дал случится голу! Сансет Ойян должен был забивать, но Диего Лопес сделал отличный сейв

15' Сансет Ойян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' ШАНС! Рауль де Томас нанес удар с лета, но не попал по воротам!

14' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

13' Плохо сыграл Вивиан Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

9' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

7' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Унай Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эспаньол выполняет удар от ворот.

3' Нико Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Нико Уильямс из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

2' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Венседор Унай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру