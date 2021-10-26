Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 16196
1:0
33' ПенальтиРауль де Томас
1:1
52' ГолУильямс Иньяки
73' Желтая карточкаЭррера Янгель
75' Желтая карточкаБеренгер Алекс
90' Красная карточкаРауль де Томас
90' Желтая карточкаЙерай Альварес
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Рубен СуаресНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
34 Juan Artola
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
1:0
52'
1:1
73'
75'
90'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Эспаньол
Атлетик Б
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
30 матчей
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|6 (2)
|0.55
|Видаль Алеш
|2
|0.18
|Кабрера Леандро
|1
|0.09
|Ману Морланес
|1
|0.09
|Рибаудо Нико
|1
|0.09
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.3
|Гарсия Рауль
|2
|0.2
|Иньиго Мартинес
|2
|0.2
|Муньяин Икер
|1 (1)
|0.1
|Вивиан Даниэль
|1
|0.1
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|2
|1
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Эспаньол
26.3% (36)
Ничья
51.1% (70)
Атлетик Б
22.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (60)
2:1 Эспаньол
13.9% (19)
1:0 Эспаньол
10.9% (15)
1:2 Атлетик Б
9.5% (13)
0:1 Атлетик Б
8.8% (12)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Атлетик Б
1.5% (2)
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