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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча десятого тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Райо Вальекано" сыграет дома с "Барселоной".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!