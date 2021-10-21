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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
 
Позже

Стадион:
Барселона

История личных встреч

Райо Вальекано
Барселона

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 4 0.4
Фалькао Радамель 3 0.3
Нтекья Ранди 3 0.3
Трехо Оскар 2 (2) 0.2
Гвардиола Серхи 1 0.1
Комесанья Санти 1 0.1
Сисс Пате 1 0.1
Паласон Иси 1 0.1
Эрнандес Марио 1 0.1
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 4 (2) 0.44
Брайтвайт Мартин 2 0.22
Роберто Серхи 2 0.22
Фати Ансу 2 0.22
Пике Херард 1 0.11
Де Йонг Люк 1 0.11
Агуэро Серхио 1 0.11
Коутиньо Филиппе 1 0.11
Араухо Рональд 1 0.11
Дест Серджино 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 5 0
Трехо Оскар 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Катена Алехандро 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 3 0
Гави 3 0
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Пике Херард 2 0
Араухо Рональд 2 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
17%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
36%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
22%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
20%
1-15
4
36%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1
Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2
Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0
Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Райо Вальекано 0% (0)
    X 13.3% (4)
    Барселона 86.7% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Барселона
    5.38
    4.44
    1.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона

    Исход игры
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Ничья
    13.3% (4)
    Барселона
    86.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (18)
    Меньше
    37.93% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (19)
    Нет
    34.48% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    43.3% (13)
    0:2 Барселона
    26.7% (8)
    1:3 Барселона
    10% (3)
    2:2 Ничья
    6.7% (2)
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    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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