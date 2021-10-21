Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кампо де Вальекас
История личных встреч
Райо Вальекано
Барселона
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|4
|0.4
|Фалькао Радамель
|3
|0.3
|Нтекья Ранди
|3
|0.3
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.2
|Гвардиола Серхи
|1
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.1
|Сисс Пате
|1
|0.1
|Паласон Иси
|1
|0.1
|Эрнандес Марио
|1
|0.1
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|4 (2)
|0.44
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.22
|Роберто Серхи
|2
|0.22
|Фати Ансу
|2
|0.22
|Пике Херард
|1
|0.11
|Де Йонг Люк
|1
|0.11
|Агуэро Серхио
|1
|0.11
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.11
|Араухо Рональд
|1
|0.11
|Дест Серджино
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|5
|0
|Трехо Оскар
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Де Йонг Френки
|1
|1
|Гарсия Эрик
|1
|1
|Пике Херард
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
17%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
36%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
22%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
5
33%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
20%
1-15
4
36%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1
Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1 Кастельон - Райо Вальекано 0:2
Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0
Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2 Леванте - Барселона 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 7
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона
Исход игры
Райо Вальекано
0% (0)
Ничья
13.3% (4)
Барселона
86.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (18)
Меньше
37.93% (11)
Обе команды забьют
Да
65.52% (19)
Нет
34.48% (10)
Популярный счёт
1:2 Барселона
43.3% (13)
0:2 Барселона
26.7% (8)
1:3 Барселона
10% (3)
2:2 Ничья
6.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!